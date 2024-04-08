https://ria.ru/20240408/ldpr-1938532633.html

В ЛДПР предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

В ЛДПР предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью - РИА Новости, 08.04.2024

В ЛДПР предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью, сообщила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в своем РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:32

2024-04-08T11:32

2024-04-08T14:38

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лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью, сообщила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в своем телеграм-канале. "ЛДПР предлагает ввести пожизненный запрет на въезд в Россию иностранцам с судимостью, законопроект вносится в Госдуму. Инициатива предусматривает, что запрет коснётся иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих неснятую и непогашенную судимость, а также снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступлений", - написала Афанасьева.Сенатор отметила, что правонарушители из других стран — "потенциальные проводники террористической угрозы". По ее словам, в ЛДПР создана рабочая группа по подготовке инициатив по усилению требований к безопасности, а также ужесточению миграционного законодательства. "Общая ситуация в мире показывает, что в миграционной политике стоит ориентироваться на более эффективный опыт стран Азии. При этом экономический спад, о котором говорят защищающие открытость миграции, будет компенсирован качеством труда людей. Рабочая группа фракции ЛДПР продолжит вносить законопроекты, направленные на ужесточение миграционной политики. Мы должны защищать покой жителей России", - подчеркнула парламентарий.

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россия, азия, елена афанасьева, лдпр, госдума рф