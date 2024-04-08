https://ria.ru/20240408/lavrov-1938477592.html
Лавров прибыл в Китай
Лавров прибыл в Китай - РИА Новости, 08.04.2024
Лавров прибыл в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T03:37
2024-04-08T03:37
2024-04-08T03:48
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китай
сергей лавров
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с визитом, передает корреспондент РИА Новости.В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И.Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20240405/lavrov-1938051027.html
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в мире, пекин, мид кнр, китай, сергей лавров, россия, ван и (политик)
В мире, Пекин, МИД КНР, Китай, Сергей Лавров, Россия, Ван И (политик)