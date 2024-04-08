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Лавров прибыл в Китай - РИА Новости, 08.04.2024
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03:37 08.04.2024 (обновлено: 03:48 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/lavrov-1938477592.html
Лавров прибыл в Китай
Лавров прибыл в Китай - РИА Новости, 08.04.2024
Лавров прибыл в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T03:37
2024-04-08T03:48
в мире
пекин
мид кнр
китай
сергей лавров
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с визитом, передает корреспондент РИА Новости.В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И.Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20240405/lavrov-1938051027.html
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в мире, пекин, мид кнр, китай, сергей лавров, россия, ван и (политик)
В мире, Пекин, МИД КНР, Китай, Сергей Лавров, Россия, Ван И (политик)
Лавров прибыл в Китай

Глава МИД Лавров прибыл с визитом в Пекин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин с визитом, передает корреспондент РИА Новости.
В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве
5 апреля, 14:28
Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
В миреПекинМИД КНРКитайСергей ЛавровРоссияВан И (политик)
 
 
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