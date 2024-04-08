https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров, предупредили в Кургане

Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров, предупредили в Кургане - РИА Новости, 08.04.2024

Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров, предупредили в Кургане

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем при наводнении в 1994 году, сообщил губернатор Вадим... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:47

2024-04-08T16:47

2024-04-08T19:35

курганская область

вадим шумков

происшествия

курган

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем при наводнении в 1994 году, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Земляки, прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году", - написал он. Губернатор отметил, что в зоне риска не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, микрорайоны Восточный и Кулацкий. По его словам, в ближайшее время специалисты МЧС выдадут новый перечень подтопляемых территорий на карте.Также Шумков добавил, что первая волна паводка в Звериноголовский округ Курганской области придет уже ближайшей ночью. "Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол, - эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны", - призвал он. По его словам, в зоне риска также находятся села Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть, далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и Белозерский муниципальный округ. Ранее Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240408/chs-1938598670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курганская область, вадим шумков, происшествия, курган, прорыв дамбы в орске