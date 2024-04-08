https://ria.ru/20240408/kuchma-1938703213.html

Кучма ничего не делал для решения проблем Украины, заявили в Госдуме

Кучма ничего не делал для решения проблем Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 08.04.2024

Кучма ничего не делал для решения проблем Украины, заявили в Госдуме

Бывший президент Украины Леонид Кучма всегда критиковал государственный аппарат страны, ничего не делая для решение проблем, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:49

2024-04-08T19:49

2024-04-08T19:49

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма всегда критиковал государственный аппарат страны, ничего не делая для решение проблем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее Кучма заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Россия и Украина больше не братские народы. "Господин Кучма - это человек, который, страдая манией прослушки из-под дивана, всегда критиковал государственный аппарат собственной страны Украины и ничего при этом не делал для решения данной проблемы", - сказал Говырин. По словам депутата, все высказывания Кучмы японскому агентству говорят о том, что Украина на распутье, и если бы власть выбрала путь не нацистского террористического государства, то она бы давно была процветающей страной, которой Россия даже 20 лет назад предлагала быть полноправным членом рынка Евразийского экономического сообщества. "Он сначала мечтал, чтобы на Украину привезли колбасу из Европы, потом хотел, чтобы на Украине победил здравый смысл, который не победил, он мечтал о короле или царе на Украине, чтобы она состоялась как государство, и еще он хотел, чтобы Украина действительно чем-то отличались и весь мир знал, что есть такая страна - Украина. Украина действительно "отличилась" - нацистская шайка с просроченным президентом из сериала, который всерьез заявляет, что "готов воевать до последнего украинца", - подчеркнул Говырин.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926309569.html

https://ria.ru/20240329/kiev-1936750270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, леонид кучма, госдума рф