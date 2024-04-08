https://ria.ru/20240408/kuchma-1938669407.html

Кучма сделал дерзкое заявление о России

Кучма сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 08.04.2024

Кучма сделал дерзкое заявление о России

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что Россия и Украина больше не братские народы, об этом он заявил в интервью Kyodo. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:16

2024-04-08T17:16

2024-04-08T17:52

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что Россия и Украина больше не братские народы, об этом он заявил в интервью Kyodo."У Украины больше нет брата", — утверждает он.Ответственность за это политик возложил на Москву.В конце марта во время рабочей поездки в Торжок президент Владимир Путин заявил, что Россия в спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях. Если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, такая ситуация бы не возникла, пояснил он.Российский лидер также выражал уверенность в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Глава Кремля отмечал в декабре, что вопрос денацификации на Украине актуален: там не соглашались, что в стране происходит фашизация, в то же время там возводили в ранг национального героя нациста Степана Бандеру.При этом президент подчеркивал, что ранее Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной, предоставляя льготные кредиты, доступ на рынок и продавая энергоносители по бросовым ценам.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

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