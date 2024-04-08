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В Крыму разработали календарь цветения растений - РИА Новости, 08.04.2024
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12:37 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/krym-1938554045.html
В Крыму разработали календарь цветения растений
В Крыму разработали календарь цветения растений - РИА Новости, 08.04.2024
В Крыму разработали календарь цветения растений
Карту и календарь цветения растений, а также предложения для фототуров разработали для туристов в Крыму, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:37
2024-04-08T12:37
евпатория
ялта
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
никитский ботанический сад
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Карту и календарь цветения растений, а также предложения для фототуров разработали для туристов в Крыму, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."В Крыму с апреля по июнь можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяются одно другим, в это время на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов. Гости и жители Крыма могут провести свой весенний отдых в гостеприимных санаториях, в новых глэмпингах на берегу моря или в горах, в крупных курортных комплексах с развитой инфраструктурой или небольших семейных отелях", - говорится в сообщении. Карта с координатами локаций и календарь цветения растений разработали в рамках информационной кампании "Расцветай в Крыму!" Найти их можно на сайте турпортала Travel Crimea. Там же представлены весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, различные варианты отдыха и способы комфортно добраться до полуострова. "Весна в Крыму - это в первую очередь, оздоровление, целебный климат, прогулки у моря, культурно-познавательный туризм, концерты в пещерах и персиковых садах, музыка на закатах и ярмарки ремесленников в долинах. С помощью календаря и карты цветений наши гости смогут запланировать свой весенний отдых, учитывая подробные координаты и локации цветений, а также краткое описание цветов и мероприятий", - сказал министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко. В частности, туристы смогут прогуляться по оборудованным туристическим маршрутами Большой Крымской тропы, по обновленному туристическому центру Евпатории, посетить парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду, царские дворцы и парки. "Но самое главное, ради чего стоит ехать в Крым уже сейчас – это цветущие сады, поля и парки. Помимо цветения диких тюльпанов Шренка на Опуке или пионов на Белой Скале, можно увидеть бескрайние розовые персиковые поля в Бахчисарайском районе, каскады глициний в Ялте, стать участниками фестивалей белой и розовой сакуры в японском саду", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240408/krym-1936228205.html
https://ria.ru/20240301/spasenie-1930615508.html
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евпатория, ялта, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), никитский ботанический сад, общество
Евпатория, Ялта, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Никитский ботанический сад, Общество
В Крыму разработали календарь цветения растений

В Крыму разработали карту и календарь цветения растений для туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкХудожник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму
Художник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Художник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Карту и календарь цветения растений, а также предложения для фототуров разработали для туристов в Крыму, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
«
"В Крыму с апреля по июнь можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяются одно другим, в это время на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов. Гости и жители Крыма могут провести свой весенний отдых в гостеприимных санаториях, в новых глэмпингах на берегу моря или в горах, в крупных курортных комплексах с развитой инфраструктурой или небольших семейных отелях", - говорится в сообщении.
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Карта с координатами локаций и календарь цветения растений разработали в рамках информационной кампании "Расцветай в Крыму!" Найти их можно на сайте турпортала Travel Crimea. Там же представлены весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, различные варианты отдыха и способы комфортно добраться до полуострова.
"Весна в Крыму - это в первую очередь, оздоровление, целебный климат, прогулки у моря, культурно-познавательный туризм, концерты в пещерах и персиковых садах, музыка на закатах и ярмарки ремесленников в долинах. С помощью календаря и карты цветений наши гости смогут запланировать свой весенний отдых, учитывая подробные координаты и локации цветений, а также краткое описание цветов и мероприятий", - сказал министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
В частности, туристы смогут прогуляться по оборудованным туристическим маршрутами Большой Крымской тропы, по обновленному туристическому центру Евпатории, посетить парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду, царские дворцы и парки.
"Но самое главное, ради чего стоит ехать в Крым уже сейчас – это цветущие сады, поля и парки. Помимо цветения диких тюльпанов Шренка на Опуке или пионов на Белой Скале, можно увидеть бескрайние розовые персиковые поля в Бахчисарайском районе, каскады глициний в Ялте, стать участниками фестивалей белой и розовой сакуры в японском саду", - подчеркнули в министерстве.
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ЕвпаторияЯлтаВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Никитский ботанический садОбщество
 
 
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