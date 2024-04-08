https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

Гитлер искал в Крыму Готенланд, а в итоге нашел разгром, заявили в РВИО

Гитлер искал в Крыму Готенланд, а в итоге нашел разгром, заявили в РВИО - РИА Новости, 08.04.2024

Гитлер искал в Крыму Готенланд, а в итоге нашел разгром, заявили в РВИО

Крым имел для Гитлера принципиальное военное, политическое и пропагандистское значение, полуостров представлялся им как Готенланд (нем. "Земля готов") –... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:38

2024-04-08T00:38

2024-04-08T00:38

севастополь

германия

одесса

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Крым имел для Гитлера принципиальное военное, политическое и пропагандистское значение, полуостров представлялся им как Готенланд (нем. "Земля готов") – прародиной немцев, в итоге фашисты потерпели на полуострове одно из самых разгромных поражений от Красной Армии за всю историю Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Красная Армия 80 лет назад, 8 апреля 1944 года, начала Крымскую наступательную операцию, которая завершилась 12 мая. В результате полуостров, большая часть которого находилась под оккупацией с 1941 года, а также главная база Черноморского флота – город Севастополь - были полностью освобождены. "Крымская операция стала одной из самых блестящих операций Красной Армии, не только в 1944-м, но и в целом в Великой Отечественной войне. Тогда были разгромлены, уничтожены и пленены основные силы 17-й немецкой армии и румынских соединений, которые были заперты в Крыму с конца 1943 года. Общие потери врага в Крымской операции - 140 тысяч человек, мы потеряли в два раза меньше, при этом находясь наступлении", - сказал он. Стратегическое и символическое значение Историк подчеркнул, что Гитлер придавал особую важность Крыму, поскольку полуостров нёс большое стратегическое и идеологическое значение как для СССР, так и для Третьего рейха. В официальной нацистской пропаганде полуостров называли Готенландом – мифической прародиной германцев, которую необходимо вернуть. "Ещё до войны и в начале агрессии Германии против Советского Союза он считал, что Крым должен стать своего рода местом отдыха, рекреационной зоной для германской арийской нации, солдат и офицеров, которые победят СCСР, и даже называл эту территорию Gotenland. По его версии, предки германцев - готы - якобы изначально населяли Крым", - рассказали в РВИО. Кроме того, полуостров занимал важнейшее стратегическое положение на советско-германском фронте. "Тот, кто обладал Крымом и Севастополем, фактически получал господство над Черным морем", - отметил собеседник агентства. По его словам, освобождение Крыма также позволяло войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов успешно действовать на балканском направлении, угрожая южному флангу немецкого фронта. ​Ход операции Красная Армия начала готовиться к освобождению полуострова уже в феврале 1944 года, после того как была проведена Керченско-Эльтигенская операция (октябрь-декабрь 1943 года), в результате которой советские войска захватили небольшой плацдарм на северо-востоке керченского полуострова. Планы начать операцию по освобождению Крыма неоднократно сдвигались из-за погодных условий и необходимости сначала освободить Херсон, Николаев и Одессу, чтобы полностью исключить какую-либо помощь крымской группировке противника с территории советского Причерноморья. После освобождения Одессы положение немецко-румынской группировки в Крыму, насчитывавшей около 200 тысяч человек и более 3,5 тысяч орудий, стало критическим. "Тогда командующий 17-й немецкой армией Эрвин Йенеке предлагал эвакуацию, но Гитлер наотрез отказался, поскольку считал, что если Крым падет, то это повлияет на балканских союзников Германии – Румыния и Болгария начнут искать выхода из войны, и все стратегическое положение Третьего рейха резко ухудшится", - отметил Мягков. Необходимые условия для освобождения Крыма сложились в апреле 1944 года, в течение трёх дней до начала наступления подразделения гитлеровцев на Сиваше и Перекопе обстреливались из советских тяжелых орудий. Затем 51-я и 2-я гвардейская армии перешли в наступление и фактически через двое суток сломили сопротивление врага на Перекопе, продвинулись на Сиваше, а в ночь на 11 апреля на Керченском полуострове вступила в бой Отдельная приморская армия. В прорыв был также брошен 23-й танковый корпус под командованием генерала Васильева, которого после тяжелого ранения заменил полковник Поцелуев, происходивший из донских казаков. "Красная Армия действовала отлично, и благодаря быстрой работе наших мобильных войск были освобождены Джанкой, Евпатория, Симферополь и другие населенные пункты на пути к Севастополю. Отдельная приморская армия двигалась по южному побережью Крыма, освободив Керчь и Феодосию. К 16 апреля советские войска подошли к Севастополю, его штурм продлился с 5 по 9 мая 1944 года", - рассказал историк. ​Сорванная эвакуация Когда нацисты всё-таки попытались эвакуироваться из Крыма, было уже поздно: советские авиация и флот своими активными действиями потопили множество немецких и румынских кораблей. "Вся эвакуация, которая планировалась немцами, фактически была сорвана, прежде всего благодаря Черноморскому флоту, который тоже активно участвовал в операции, морской и армейской авиации, нашим штурмовикам – ими было потоплено до 140 германских и румынских судов, которые стремились эвакуироваться из Крыма. Было также взято множество пленных - только на полуострове Херсонес мы взяли в плен более 20 тысяч солдат противника", - привёл цифры Мягков. Балканы открыты Говоря о влиянии освобождения Крыма на последующий ход развития войны, в РВИО отметили, что возвращение полуострова и главной базы Черноморского флота позволило Красной Армии наносить удары по жизненно важным для обеспечения вермахта топливом румынским нефтепромыслам, а также способствовало освобождению Балкан. "Теперь мы могли действовать с крымских аэродромов и военно-морских баз непосредственно против вражеских войск, которые располагались на Балканском полуострове, бомбить румынские нефтепромыслы, которые были для Германии последним большим резервом топлива. Черноморский флот, который вернулся на полуостров, также внёс значительный вклад в последующее освобождение Румынии и Болгарии", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20240408/operatsiya-1938044169.html

https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

https://ria.ru/20240221/rvio-1928614307.html

https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938468993.html

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