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Страховые Совкомбанка получили заявления после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:38 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/krokus-1938710812.html
Страховые Совкомбанка получили заявления после теракта в "Крокусе"
Страховые Совкомбанка получили заявления после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
Страховые Совкомбанка получили заявления после теракта в "Крокусе"
Компании "Совкомбанк Страхование Жизни" и "Совкомбанк Страхование" получили два заявления от родственников погибших в "Крокус сити холле", общая сумма выплат... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:38
2024-04-08T20:38
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компании "Совкомбанк Страхование Жизни" и "Совкомбанк Страхование" получили два заявления от родственников погибших в "Крокус сити холле", общая сумма выплат превысит три миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компаний. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. "На сегодня к нам – в "Совкомбанк Страхование Жизни" и "Совкомбанк Страхование" поступило два обращения от родственников погибших в результате трагедии в "Крокусе". По каждому обращению урегулирование будет произведено в максимально короткие сроки. Сумма выплат составит больше 3 миллионов рублей. Одна – коллективный договор страхования от несчастного случая, вторая – ипотечная страховка", - сказали в пресс-службе компаний. Также в "Согласии" заявили РИА Новости, что 4 апреля произведена страховая выплата в размере 2,845 миллиона рублей, кредитные обязательства по ипотеке погибшей застрахованной перед банком исполнены в полном объеме. Заявленный страховой случай был урегулирован в упрощенном порядке, добавили там же. В свою очередь в ВСК отметили, что компания уже в первые часы после трагедии открыла горячую линию для клиентов, чье здоровье и имущество пострадало. По телефону, в офисах и в приложении "ВСК страхование" можно получить консультацию, обращения пострадавших также принимаются. "В кратчайшие сроки мы ускорили рассмотрение обращений и упростили процесс рассмотрения. Для получения выплат потребуется минимальный набор документов", - добавили в компании. "Помимо произведенной ранее выплаты у нас есть еще одно обращение по коллективному договору страхования от НС в связи со смертью застрахованного в "Крокус сити холле". В настоящий момент мы принимаем документы по страховому случаю и оформляем выплату. Также было одно обращение в связи с травмой мягких тканей головы и ожогом кисти от клиента, застрахованного по индивидуальному договору страхования от несчастных случаев. Страховая сумма по этому договору - 200 тысяч рублей, выплата произведена в соответствии с таблицей выплат (в процентах от страховой суммы за факт конкретной травмы) и составила 25 200 рублей", - сказала вице-президент "РЕСО-Гарантия" Элина Мелик-Пашаева.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Страховые Совкомбанка получили заявления после теракта в "Крокусе"

Компании Совкомбанка получили 2 заявления от родных жертв теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компании "Совкомбанк Страхование Жизни" и "Совкомбанк Страхование" получили два заявления от родственников погибших в "Крокус сити холле", общая сумма выплат превысит три миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компаний.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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"На сегодня к нам – в "Совкомбанк Страхование Жизни" и "Совкомбанк Страхование" поступило два обращения от родственников погибших в результате трагедии в "Крокусе". По каждому обращению урегулирование будет произведено в максимально короткие сроки. Сумма выплат составит больше 3 миллионов рублей. Одна – коллективный договор страхования от несчастного случая, вторая – ипотечная страховка", - сказали в пресс-службе компаний.
Также в "Согласии" заявили РИА Новости, что 4 апреля произведена страховая выплата в размере 2,845 миллиона рублей, кредитные обязательства по ипотеке погибшей застрахованной перед банком исполнены в полном объеме. Заявленный страховой случай был урегулирован в упрощенном порядке, добавили там же.
В свою очередь в ВСК отметили, что компания уже в первые часы после трагедии открыла горячую линию для клиентов, чье здоровье и имущество пострадало. По телефону, в офисах и в приложении "ВСК страхование" можно получить консультацию, обращения пострадавших также принимаются.
"В кратчайшие сроки мы ускорили рассмотрение обращений и упростили процесс рассмотрения. Для получения выплат потребуется минимальный набор документов", - добавили в компании.
"Помимо произведенной ранее выплаты у нас есть еще одно обращение по коллективному договору страхования от НС в связи со смертью застрахованного в "Крокус сити холле". В настоящий момент мы принимаем документы по страховому случаю и оформляем выплату. Также было одно обращение в связи с травмой мягких тканей головы и ожогом кисти от клиента, застрахованного по индивидуальному договору страхования от несчастных случаев. Страховая сумма по этому договору - 200 тысяч рублей, выплата произведена в соответствии с таблицей выплат (в процентах от страховой суммы за факт конкретной травмы) и составила 25 200 рублей", - сказала вице-президент "РЕСО-Гарантия" Элина Мелик-Пашаева.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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