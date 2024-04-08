https://ria.ru/20240408/kriptovalyuty-1938536220.html
ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют
ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют - РИА Новости, 08.04.2024
ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют
ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:45
2024-04-08T11:45
2024-04-08T11:47
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.
https://ria.ru/20240322/mayning-1934961624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют
Набиуллина призвала провести эксперимент по применению криптовалют в ВЭД