https://ria.ru/20240408/kriptovalyuty-1938536220.html

ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют

ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют - РИА Новости, 08.04.2024

ЦБ выступил за принятие норм для эксперимента по использованию криптовалют

ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:45

2024-04-08T11:45

2024-04-08T11:47

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.

https://ria.ru/20240322/mayning-1934961624.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф