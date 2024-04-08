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Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР - РИА Новости, 08.04.2024
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15:19 08.04.2024
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Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР
Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР - РИА Новости, 08.04.2024
Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР
Государственный центральный музей кино запускает акцию, в рамках которой посетителям предлагается сдать миниатюрные книги в поддержку музея в ДНР, который их... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:19
2024-04-08T15:19
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
музей кино
донецкая народная республика
горловка
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Государственный центральный музей кино запускает акцию, в рамках которой посетителям предлагается сдать миниатюрные книги в поддержку музея в ДНР, который их экспонирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "С апреля на площадке Музея кино заработает пункт сбора миниатюрных книг, которые будут переданы в фонды Музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова в ДНР", - говорится в сообщении. Каждый гость музея может пожертвовать экземпляры любой тематики из личной коллекции, архивные образцы или новые издания, отметили в пресс-службе. Сбор книг продлится с 8 апреля до 8 июля, до конца проведения международной выставки-форума "Россия". Миниатюрной считается книга размером до 10 сантиметров по высоте и ширине. "Я принесла букинистическое издание сказок Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, это особенно символично в год его 225-летнего юбилея. Надеюсь, такого издания в Музее миниатюрной книги еще нет", – приводятся слова советника по связям с общественностью Музея кино Майи Трубицыной. Основой собрания Музея миниатюрной книги в Горловке стала коллекция Вениамина Александровича Разумова, инженера-строителя, который собирал ее много лет, отметили в пресс-службе Музея кино. В музее хранятся более 10 тысяч миниатюрных изданий, самые маленькие из которых меньше макового зерна. Самые ранние экземпляры относятся к XV веку. Гордостью коллекции считаются старинные рукописные молитвенники, старинные словари, выполненные в виде футляров-кошельков из кожи, книга из бересты, мини-книги, побывавшие в космосе.
https://ria.ru/20240401/fondkino-1937043612.html
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горловка
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выставка-форум "россия", музей кино, донецкая народная республика, горловка
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Музей кино, Донецкая Народная Республика, Горловка
Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР

Центральный музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный центральный музей кино
Государственный центральный музей кино - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный центральный музей кино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Государственный центральный музей кино запускает акцию, в рамках которой посетителям предлагается сдать миниатюрные книги в поддержку музея в ДНР, который их экспонирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"С апреля на площадке Музея кино заработает пункт сбора миниатюрных книг, которые будут переданы в фонды Музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова в ДНР", - говорится в сообщении.
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Каждый гость музея может пожертвовать экземпляры любой тематики из личной коллекции, архивные образцы или новые издания, отметили в пресс-службе. Сбор книг продлится с 8 апреля до 8 июля, до конца проведения международной выставки-форума "Россия". Миниатюрной считается книга размером до 10 сантиметров по высоте и ширине.
"Я принесла букинистическое издание сказок Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, это особенно символично в год его 225-летнего юбилея. Надеюсь, такого издания в Музее миниатюрной книги еще нет", – приводятся слова советника по связям с общественностью Музея кино Майи Трубицыной.
Основой собрания Музея миниатюрной книги в Горловке стала коллекция Вениамина Александровича Разумова, инженера-строителя, который собирал ее много лет, отметили в пресс-службе Музея кино. В музее хранятся более 10 тысяч миниатюрных изданий, самые маленькие из которых меньше макового зерна. Самые ранние экземпляры относятся к XV веку. Гордостью коллекции считаются старинные рукописные молитвенники, старинные словари, выполненные в виде футляров-кошельков из кожи, книга из бересты, мини-книги, побывавшие в космосе.
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