https://ria.ru/20240408/knigi-1938615697.html

Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР

Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР - РИА Новости, 08.04.2024

Музей кино запустил сбор миниатюрных книг в поддержку музея в ДНР

Государственный центральный музей кино запускает акцию, в рамках которой посетителям предлагается сдать миниатюрные книги в поддержку музея в ДНР, который их... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:19

2024-04-08T15:19

2024-04-08T15:19

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

музей кино

донецкая народная республика

горловка

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Государственный центральный музей кино запускает акцию, в рамках которой посетителям предлагается сдать миниатюрные книги в поддержку музея в ДНР, который их экспонирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "С апреля на площадке Музея кино заработает пункт сбора миниатюрных книг, которые будут переданы в фонды Музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова в ДНР", - говорится в сообщении. Каждый гость музея может пожертвовать экземпляры любой тематики из личной коллекции, архивные образцы или новые издания, отметили в пресс-службе. Сбор книг продлится с 8 апреля до 8 июля, до конца проведения международной выставки-форума "Россия". Миниатюрной считается книга размером до 10 сантиметров по высоте и ширине. "Я принесла букинистическое издание сказок Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, это особенно символично в год его 225-летнего юбилея. Надеюсь, такого издания в Музее миниатюрной книги еще нет", – приводятся слова советника по связям с общественностью Музея кино Майи Трубицыной. Основой собрания Музея миниатюрной книги в Горловке стала коллекция Вениамина Александровича Разумова, инженера-строителя, который собирал ее много лет, отметили в пресс-службе Музея кино. В музее хранятся более 10 тысяч миниатюрных изданий, самые маленькие из которых меньше макового зерна. Самые ранние экземпляры относятся к XV веку. Гордостью коллекции считаются старинные рукописные молитвенники, старинные словари, выполненные в виде футляров-кошельков из кожи, книга из бересты, мини-книги, побывавшие в космосе.

https://ria.ru/20240401/fondkino-1937043612.html

https://ria.ru/20240321/vystavki2024-1925705089.html

донецкая народная республика

горловка

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выставка-форум "россия", музей кино, донецкая народная республика, горловка