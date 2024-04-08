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МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР - РИА Новости, 08.04.2024
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник заявила, что Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:07
2024-04-08T12:07
2024-04-08T12:07
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник заявила, что Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради военного превосходства, призывает Вашингтон прекратить нарушать региональный мир и стабильность. Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск". "Китайская сторона всегда выступала против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения одностороннего военного превосходства, против усиления развертывания их у ворот Китая. Призываем американскую сторону по-настоящему уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир и стабильность", - сказала Мао Нин.
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в мире, космос - риа наука, китай, сша, вашингтон (штат), мао нин
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, США, Вашингтон (штат), Мао Нин
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
МИД Китая призывает США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР