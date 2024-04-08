https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР

МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР - РИА Новости, 08.04.2024

МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник заявила, что Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:07

2024-04-08T12:07

2024-04-08T12:07

в мире

космос - риа наука

китай

сша

вашингтон (штат)

мао нин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник заявила, что Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради военного превосходства, призывает Вашингтон прекратить нарушать региональный мир и стабильность. Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн в интервью газете "Иомиури" в Токио заявил о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. По его словам, в отношении модернизирующихся ракет Китая "найти способ противодействия является крайне важной ролью американских сухопутных войск". "Китайская сторона всегда выступала против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения одностороннего военного превосходства, против усиления развертывания их у ворот Китая. Призываем американскую сторону по-настоящему уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир и стабильность", - сказала Мао Нин.

https://ria.ru/20240404/rakety-1937738463.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, китай, сша, вашингтон (штат), мао нин