https://ria.ru/20240408/kitay-1938535440.html

МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной

МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной - РИА Новости, 08.04.2024

МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной

Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:43

2024-04-08T11:43

2024-04-08T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

сергей лавров

мао нин

мид кнр

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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Пекин с визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, планирует ли китайская сторона коммуникации с украинскими коллегами после визита Лаврова. Дипломат также отметила, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html

китай

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, украина, сергей лавров, мао нин, мид кнр