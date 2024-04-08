https://ria.ru/20240408/kitay-1938535440.html
МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной
МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной - РИА Новости, 08.04.2024
МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной
Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:43
2024-04-08T11:43
2024-04-08T11:43
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Пекин с визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, планирует ли китайская сторона коммуникации с украинскими коллегами после визита Лаврова. Дипломат также отметила, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, украина, сергей лавров, мао нин, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Сергей Лавров, Мао Нин, МИД КНР
МИД Китая заявил, что контактирует и с Россией, и с Украиной
Мао Нин: Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной