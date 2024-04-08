https://ria.ru/20240408/kitay-1938527607.html
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем - РИА Новости, 08.04.2024
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем
США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:18
2024-04-08T11:18
2024-04-08T11:18
экономика
китай
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен, находящаяся с визитом в Китае с 4 по 9 апреля, в понедельник провела в Пекине пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. Она отметила, что в ходе своего визита провела глубокие и продуктивные переговоры в Пекине и в Гуанчжоу, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой минфина Китая Лань Фоанем. "Я еще раз подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и разделение будет иметь катастрофические последствия для обеих наших экономик", - заявила Йеллен. По ее словам, даже несмотря на то, что США принимают меры по диверсификации цепочек поставок, они стремятся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям. "Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, где конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности", - указала она.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша
Экономика, Китай, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем
Йеллен: США не стремятся к разрыву с КНР, потому что он приведет к катастрофе
ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен, находящаяся с визитом в Китае с 4 по 9 апреля, в понедельник провела в Пекине
пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. Она отметила, что в ходе своего визита провела глубокие и продуктивные переговоры в Пекине и в Гуанчжоу
, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой минфина Китая Лань Фоанем.
"Я еще раз подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и разделение будет иметь катастрофические последствия для обеих наших экономик", - заявила Йеллен.
По ее словам, даже несмотря на то, что США принимают меры по диверсификации цепочек поставок, они стремятся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям.
"Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, где конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности", - указала она.