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Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем - РИА Новости, 08.04.2024
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11:18 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/kitay-1938527607.html
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем - РИА Новости, 08.04.2024
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем
США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:18
2024-04-08T11:18
экономика
китай
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен, находящаяся с визитом в Китае с 4 по 9 апреля, в понедельник провела в Пекине пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. Она отметила, что в ходе своего визита провела глубокие и продуктивные переговоры в Пекине и в Гуанчжоу, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой минфина Китая Лань Фоанем. "Я еще раз подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и разделение будет иметь катастрофические последствия для обеих наших экономик", - заявила Йеллен. По ее словам, даже несмотря на то, что США принимают меры по диверсификации цепочек поставок, они стремятся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям. "Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, где конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности", - указала она.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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экономика, китай, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша
Экономика, Китай, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем

Йеллен: США не стремятся к разрыву с КНР, потому что он приведет к катастрофе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен, находящаяся с визитом в Китае с 4 по 9 апреля, в понедельник провела в Пекине пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. Она отметила, что в ходе своего визита провела глубокие и продуктивные переговоры в Пекине и в Гуанчжоу, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой минфина Китая Лань Фоанем.
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"Я еще раз подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и разделение будет иметь катастрофические последствия для обеих наших экономик", - заявила Йеллен.
По ее словам, даже несмотря на то, что США принимают меры по диверсификации цепочек поставок, они стремятся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям.
"Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, где конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности", - указала она.
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ЭкономикаКитайСШАДжанет ЙелленМинистерство финансов США
 
 
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