https://ria.ru/20240408/kitay-1938527607.html

Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем

Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем - РИА Новости, 08.04.2024

Минфин США заявил о катастрофе в случае разрыва отношений с Китаем

США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:18

2024-04-08T11:18

2024-04-08T11:18

экономика

китай

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. США не стремятся к разрыву с Китаем, он будет иметь катастрофические последствия для обеих экономик, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен. Йеллен, находящаяся с визитом в Китае с 4 по 9 апреля, в понедельник провела в Пекине пресс-конференцию по итогам встреч с китайским руководством. Она отметила, что в ходе своего визита провела глубокие и продуктивные переговоры в Пекине и в Гуанчжоу, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой минфина Китая Лань Фоанем. "Я еще раз подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и разделение будет иметь катастрофические последствия для обеих наших экономик", - заявила Йеллен. По ее словам, даже несмотря на то, что США принимают меры по диверсификации цепочек поставок, они стремятся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям. "Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, где конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности", - указала она.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша