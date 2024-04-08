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Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 08.04.2024 (обновлено: 23:01 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/kiev-1938714866.html
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.04.2024
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:13
2024-04-08T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
владимир зеленский
леонид кучма
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведен", — отметил он.Соскин призвал заключить с Россией перемирие, напомнив, что военное положение на Украине также неконституционно, так как полномочия Владимира Зеленского, объявившего его, официально истекли в марте этого года.Выборы президента в этой стране должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938698095.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, киев, владимир зеленский, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Кучма
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине нет войны согласно конституции страны

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведен", — отметил он.
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Соскин призвал заключить с Россией перемирие, напомнив, что военное положение на Украине также неконституционно, так как полномочия Владимира Зеленского, объявившего его, официально истекли в марте этого года.
Выборы президента в этой стране должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
 
 
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