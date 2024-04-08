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Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 08.04.2024
Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:13
2024-04-08T21:13
2024-04-08T23:01
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласно законодательству страны на Украине нет войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведен", — отметил он.Соскин призвал заключить с Россией перемирие, напомнив, что военное положение на Украине также неконституционно, так как полномочия Владимира Зеленского, объявившего его, официально истекли в марте этого года.Выборы президента в этой стране должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
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Нет никакой войны: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине нет войны согласно конституции страны