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В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
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10:52 08.04.2024 (обновлено: 10:56 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/kherson-1938520596.html
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник
Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:52
2024-04-08T10:56
жкх
херсон
происшествия
россия
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ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали возводить, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ноябре 2023 года на закрытом совещании Зеленский презентовал строительство в Херсоне подземного перинатального центра и клинической больницы. Глава оккупационной городской администрации Прокудин сообщил, что объекты будут построены к концу этого года, однако, по нашим данным, они еще даже не прошли процедуру государственной экспертизы", - сказал источник."При этом на строительство выделяются крупные бюджетные средства, что полностью противоречит украинскому законодательству. Судя по всему, оба проекта изначально были задуманы как коррупционные схемы по отмыванию денег и никакого строительства медицинских учреждений в Херсоне в принципе не предполагалось", - добавил собеседник агентства.На сегодняшний день, по его словам, не назначен ни подрядчик, ни места строительства означенных объектов.Принимая во внимание, что завершить строительство в обозначенный властями срок уже физически невозможно, а средства на него были выделены, инициативу администрации Зеленского следует рассматривать как инструмент обогащения за счет бюджетных средств, заключил источник.
https://radiosputnik.ru/20240328/rosatom-1936481491.html
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ЖКХ, Херсон, Происшествия, Россия
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник

Источник: в Херсоне выявили коррупционную схему, связанную со строительством

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали возводить, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«
"В ноябре 2023 года на закрытом совещании Зеленский презентовал строительство в Херсоне подземного перинатального центра и клинической больницы. Глава оккупационной городской администрации Прокудин сообщил, что объекты будут построены к концу этого года, однако, по нашим данным, они еще даже не прошли процедуру государственной экспертизы", - сказал источник.
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"При этом на строительство выделяются крупные бюджетные средства, что полностью противоречит украинскому законодательству. Судя по всему, оба проекта изначально были задуманы как коррупционные схемы по отмыванию денег и никакого строительства медицинских учреждений в Херсоне в принципе не предполагалось", - добавил собеседник агентства.
На сегодняшний день, по его словам, не назначен ни подрядчик, ни места строительства означенных объектов.
Принимая во внимание, что завершить строительство в обозначенный властями срок уже физически невозможно, а средства на него были выделены, инициативу администрации Зеленского следует рассматривать как инструмент обогащения за счет бюджетных средств, заключил источник.
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