https://ria.ru/20240408/kherson-1938520596.html

В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник

В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024

В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник

Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:52

2024-04-08T10:52

2024-04-08T10:56

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ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали возводить, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ноябре 2023 года на закрытом совещании Зеленский презентовал строительство в Херсоне подземного перинатального центра и клинической больницы. Глава оккупационной городской администрации Прокудин сообщил, что объекты будут построены к концу этого года, однако, по нашим данным, они еще даже не прошли процедуру государственной экспертизы", - сказал источник."При этом на строительство выделяются крупные бюджетные средства, что полностью противоречит украинскому законодательству. Судя по всему, оба проекта изначально были задуманы как коррупционные схемы по отмыванию денег и никакого строительства медицинских учреждений в Херсоне в принципе не предполагалось", - добавил собеседник агентства.На сегодняшний день, по его словам, не назначен ни подрядчик, ни места строительства означенных объектов.Принимая во внимание, что завершить строительство в обозначенный властями срок уже физически невозможно, а средства на него были выделены, инициативу администрации Зеленского следует рассматривать как инструмент обогащения за счет бюджетных средств, заключил источник.

https://radiosputnik.ru/20240328/rosatom-1936481491.html

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жкх, херсон, происшествия, россия