https://ria.ru/20240408/kherson-1938520596.html
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник
Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:52
2024-04-08T10:52
2024-04-08T10:56
жкх
херсон
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали возводить, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ноябре 2023 года на закрытом совещании Зеленский презентовал строительство в Херсоне подземного перинатального центра и клинической больницы. Глава оккупационной городской администрации Прокудин сообщил, что объекты будут построены к концу этого года, однако, по нашим данным, они еще даже не прошли процедуру государственной экспертизы", - сказал источник."При этом на строительство выделяются крупные бюджетные средства, что полностью противоречит украинскому законодательству. Судя по всему, оба проекта изначально были задуманы как коррупционные схемы по отмыванию денег и никакого строительства медицинских учреждений в Херсоне в принципе не предполагалось", - добавил собеседник агентства.На сегодняшний день, по его словам, не назначен ни подрядчик, ни места строительства означенных объектов.Принимая во внимание, что завершить строительство в обозначенный властями срок уже физически невозможно, а средства на него были выделены, инициативу администрации Зеленского следует рассматривать как инструмент обогащения за счет бюджетных средств, заключил источник.
https://radiosputnik.ru/20240328/rosatom-1936481491.html
https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, херсон, происшествия, россия
ЖКХ, Херсон, Происшествия, Россия
В Херсоне выявили коррупционную схему киевского режима, сообщил источник
Источник: в Херсоне выявили коррупционную схему, связанную со строительством
ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. Крупная коррупционная схема киевского режима выявлена в Херсоне, из бюджета были выделены средства на медучреждения, которые в назначенные сроки даже не начали возводить, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«
"В ноябре 2023 года на закрытом совещании Зеленский презентовал строительство в Херсоне подземного перинатального центра и клинической больницы. Глава оккупационной городской администрации Прокудин сообщил, что объекты будут построены к концу этого года, однако, по нашим данным, они еще даже не прошли процедуру государственной экспертизы", - сказал источник.
"При этом на строительство выделяются крупные бюджетные средства, что полностью противоречит украинскому законодательству. Судя по всему, оба проекта изначально были задуманы как коррупционные схемы по отмыванию денег и никакого строительства медицинских учреждений в Херсоне в принципе не предполагалось", - добавил собеседник агентства.
На сегодняшний день, по его словам, не назначен ни подрядчик, ни места строительства означенных объектов.
Принимая во внимание, что завершить строительство в обозначенный властями срок уже физически невозможно, а средства на него были выделены, инициативу администрации Зеленского следует рассматривать как инструмент обогащения за счет бюджетных средств, заключил источник.