https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html

Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ

Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024

Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ

Срок обработки платежей из России в Казахстан увеличился из-за опасений попасть под вторичные санкции, сообщают "Известия". РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:54

2024-04-08T02:54

2024-04-08T02:54

экономика

казахстан

россия

санкции

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Срок обработки платежей из России в Казахстан увеличился из-за опасений попасть под вторичные санкции, сообщают "Известия"."Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель", — говорится в материале.Как сообщил изданию коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский, ситуация усугубилась с конца февраля. Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются защитить себя от возможного введения вторичных санкций, пояснил газете вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев.Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин, комментируя новость, заверил, что Казахстан не откажется полностью от работы с Россией. С ним согласен независимый финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский."Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах", — подчеркнул он.По мнению эксперта, транзакции полностью не прекратятся.

https://ria.ru/20240403/mir-1937597448.html

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экономика, казахстан, россия, санкции