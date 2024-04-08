https://ria.ru/20240408/kamchatka-1938551417.html

На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов

На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов - РИА Новости, 08.04.2024

На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов

Непогода не позволила вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки, сообщил в понедельник министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:27

2024-04-08T12:27

2024-04-08T12:27

камчатка

сергей лебедев

палана

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Непогода не позволила вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки, сообщил в понедельник министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети. "Отравившихся туристов не нашли. Снег с дождем и плохая видимость. Туристы слышат вертолет, но его не видят. Вертолет сел в поселке Палане, по погоде будем искать завтра", - написал Лебедев в своем аккаунте во "ВКонтакте". Сообщение от руководителя группы туристов поступило по спутниковому телефону в спасательное ведомство сегодня днем. Сообщалось, что из группы в составе семи человек у четверых признаки сильного отравления, один из них не в силах передвигаться. Люди ждут помощи в палатках в 78 километрах от поселка Палана.

https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html

камчатка

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камчатка, сергей лебедев, палана, камчатский край, происшествия