https://ria.ru/20240408/kamchatka-1938551417.html
На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов
На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов - РИА Новости, 08.04.2024
На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов
Непогода не позволила вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки, сообщил в понедельник министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:27
2024-04-08T12:27
2024-04-08T12:27
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апр – РИА Новости. Непогода не позволила вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки, сообщил в понедельник министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети. "Отравившихся туристов не нашли. Снег с дождем и плохая видимость. Туристы слышат вертолет, но его не видят. Вертолет сел в поселке Палане, по погоде будем искать завтра", - написал Лебедев в своем аккаунте во "ВКонтакте". Сообщение от руководителя группы туристов поступило по спутниковому телефону в спасательное ведомство сегодня днем. Сообщалось, что из группы в составе семи человек у четверых признаки сильного отравления, один из них не в силах передвигаться. Люди ждут помощи в палатках в 78 километрах от поселка Палана.
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камчатка, сергей лебедев, палана, камчатский край, происшествия
Камчатка, Сергей Лебедев, Палана, Камчатский край, Происшествия
На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов
Власти: вертолет не смог забрать отравившихся туристов на севере Камчатки