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Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН

Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 08.04.2024

Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН

Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:40

2024-04-08T17:40

2024-04-08T17:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться. Это не может ставиться под вопрос", - сказал Дай Бин."Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", - подчеркнул он.По его словам, блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.

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китай

израиль

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в мире, китай, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа