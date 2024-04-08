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Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 08.04.2024
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17:40 08.04.2024 (обновлено: 17:53 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/izrail-1938676397.html
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 08.04.2024
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН
Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:40
2024-04-08T17:53
в мире
китай
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться. Это не может ставиться под вопрос", - сказал Дай Бин."Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", - подчеркнул он.По его словам, блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.
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китай
израиль
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в мире, китай, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Китай, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН

Китай призвал Израиль исполнять все резолюции СБ ООН и прекратить атаки на Газу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.
"Резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться. Это не может ставиться под вопрос", - сказал Дай Бин.
«
"Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", - подчеркнул он.
По его словам, блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.
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В миреКитайИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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