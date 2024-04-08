https://ria.ru/20240408/izrail-1938676397.html
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 08.04.2024
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН
Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:40
2024-04-08T17:40
2024-04-08T17:53
в мире
китай
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай призывает Израиль исполнять резолюции СБ ООН и прекратить атаки на сектор Газа, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Резолюции СБ ООН обязательны к исполнению и должны полностью исполняться. Это не может ставиться под вопрос", - сказал Дай Бин."Мы призываем Израиль всерьез исполнять свои обязательства в качестве члена ООН и исполнять резолюции СБ ООН. Израиль должен прекратить свои атаки на Газу и коллективное наказание народа Газы", - подчеркнул он.По его словам, блокада Газы и искусственные препятствия для гуманитарного доступа в анклав должны быть немедленно сняты, все наземные погранпереходы полностью открыты.
https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html
китай
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Китай, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции Совбеза ООН
Китай призвал Израиль исполнять все резолюции СБ ООН и прекратить атаки на Газу