https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, пишут СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, пишут СМИ

Греция планирует продать 108 старых истребителей, подлежащих утилизации, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой вероятностью передадут Украине, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:09

2024-04-08T10:09

2024-04-08T14:36

специальная военная операция на украине

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f-16

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АФИНЫ, 8 апр — РИА Новости. Греция планирует продать 108 старых истребителей, подлежащих утилизации, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой вероятностью передадут Украине, сообщил портал newsbreak.gr.По данным издания, план реформирования ВВС "Повестка дня 2030" предусматривает, что страна будет иметь к этому году 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений с постепенным выводом из эксплуатации самолетов третьего и четвертого поколений. Для покрытия расходов на новые вооружения возможна продажа устаревшей техники."Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы", — говорится в статье.По мнению авторов, нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — новой постройки, а остальные — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM."Передача Украине или продажа Индии — логичные варианты, с одобрения Франции, конечно", — пишет портал.В публикации указано, что истребители сильно "пострадали" за последнее десятилетие из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки.

https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html

https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

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в мире, украина, греция, индия, f-16