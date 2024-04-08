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Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта - РИА Новости, 08.04.2024
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14:01 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/issledovanie-1938584424.html
Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта
Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта - РИА Новости, 08.04.2024
Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта
Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:01
2024-04-08T14:01
россия
втб (банк)
самозанятые
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. "Среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов", - пришли авторы исследования к выводу, проанализировав расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги с россиянами, выбравшими самостоятельную деятельность. Также, как выяснилось, компании из числа самозанятых также привлекают водителей, бухгалтеров, юристов и специалистов для инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. При этом в списке самых редких и необычных специальностей среди самозанятых оказались грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей, указывается в материалах. Кроме того, по данным экспертов, предприниматели часто приобретают у самозанятых различные товары собственного производства и арендуют недвижимость. Например, среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить даже березовый сок и муравьиные фермы, рассказали в банке."Предприниматели активно работают с самозанятыми, в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями. Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все – компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html
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россия, втб (банк), самозанятые, новости компаний - экономика
Россия, ВТБ (банк), самозанятые, Новости компаний - Экономика

Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта

© iStock.com / DeklofenakАрхитектор работает над проектом
Архитектор работает над проектом - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Deklofenak
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости.
"Среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов", - пришли авторы исследования к выводу, проанализировав расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги с россиянами, выбравшими самостоятельную деятельность.
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Также, как выяснилось, компании из числа самозанятых также привлекают водителей, бухгалтеров, юристов и специалистов для инженерных изысканий, геодезических и археологических работ.
При этом в списке самых редких и необычных специальностей среди самозанятых оказались грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры.
Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей, указывается в материалах.
Кроме того, по данным экспертов, предприниматели часто приобретают у самозанятых различные товары собственного производства и арендуют недвижимость. Например, среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить даже березовый сок и муравьиные фермы, рассказали в банке.
"Предприниматели активно работают с самозанятыми, в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями. Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все – компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
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РоссияВТБ (банк)самозанятыеНовости компаний - Экономика
 
 
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