https://ria.ru/20240408/issledovanie-1938584424.html

Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта

Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта - РИА Новости, 08.04.2024

Исследование: самозанятые в РФ чаще выбирают сферы строительства и ремонта

Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:01

2024-04-08T14:01

2024-04-08T14:01

россия

втб (банк)

самозанятые

новости компаний - экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938585181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb02922de7b556886483d11e0e80f39.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Самозанятые россияне для работы чаще всего выбирают строительную и ремонтную сферу, а реже всего становятся пар-мастерами, садовниками и диджеями, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. "Среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов", - пришли авторы исследования к выводу, проанализировав расчеты бизнеса через переводы по СБП за услуги с россиянами, выбравшими самостоятельную деятельность. Также, как выяснилось, компании из числа самозанятых также привлекают водителей, бухгалтеров, юристов и специалистов для инженерных изысканий, геодезических и археологических работ. При этом в списке самых редких и необычных специальностей среди самозанятых оказались грумеры − мастера по уходу за животными, пар-мастера − специалисты по проведению банных процедур, эвалюаторы – эксперты по оценке парфюмерных композиций, садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей, указывается в материалах. Кроме того, по данным экспертов, предприниматели часто приобретают у самозанятых различные товары собственного производства и арендуют недвижимость. Например, среди оплаченных товаров самозанятых можно встретить даже березовый сок и муравьиные фермы, рассказали в банке."Предприниматели активно работают с самозанятыми, в том числе благодаря простоте и прозрачности взаимодействия с такими исполнителями. Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе. В плюсе оказываются все – компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками", − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html

https://ria.ru/20240408/samozanyatye-1938525649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, втб (банк), самозанятые, новости компаний - экономика