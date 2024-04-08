https://ria.ru/20240408/ipoteka-1938500870.html
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:59
2024-04-08T09:59
2024-04-08T10:11
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного строительства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - говорится в тексте поручений.Срок – 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
https://ria.ru/20240405/ipoteka-1938064489.html
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жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки
Путин поручил изучить вопрос по включению в семейную ипотеку вторичного жилья