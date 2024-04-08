Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 08.04.2024 (обновлено: 10:11 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ipoteka-1938500870.html
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:59
2024-04-08T10:11
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_2c9bbc718a267405637927e65b2d3b30.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного строительства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - говорится в тексте поручений.Срок – 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
https://ria.ru/20240405/ipoteka-1938064489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c5c81678141fa9d4c34dbeaf9b1dda58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил изучить вопрос по расширению программы семейной ипотеки

Путин поручил изучить вопрос по включению в семейную ипотеку вторичного жилья

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлючи и домик
Ключи и домик - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ключи и домик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного строительства, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме", - говорится в тексте поручений.
Срок – 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Макеты домов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Правительство увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей
5 апреля, 15:10
 
ЖильеРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала