https://ria.ru/20240408/infrastruktura-1938667124.html

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 08.04.2024

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Объект инфраструктуры поврежден в понедельник в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:12

2024-04-08T17:12

2024-04-08T17:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в понедельник в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "В Никополе есть поврежденные хозяйственные постройки. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, последствия атаки уточняются. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф