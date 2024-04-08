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Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы - РИА Новости, 08.04.2024
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Пензенская область
Пензенская область
 
18:57 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gubernator-1938691854.html
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы - РИА Новости, 08.04.2024
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:57
2024-04-08T18:57
пензенская область
олег мельниченко
пензенская городская дума
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ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу. "По поручению главы государства вручил орден Мужества нашему земляку, участнику СВО лейтенанту Артамошкину... В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. Предложил Александру Владимировичу принять участие в праймериз от "Единой России" - в выдвижении кандидатов от партии путем голосования. Как сказал президент России, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что указом президента России Артамошкин представлен к государственной награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. "Владимир Владимирович Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой. Наш национальный лидер поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе - в общественном и муниципальном управлении", - добавил глава региона.
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олег мельниченко, пензенская городская дума
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская городская дума

Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко и участник специальной военной операции Александр Артамошкин
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и участник специальной военной операции Александр Артамошкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и участник специальной военной операции Александр Артамошкин
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу.
"По поручению главы государства вручил орден Мужества нашему земляку, участнику СВО лейтенанту Артамошкину... В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. Предложил Александру Владимировичу принять участие в праймериз от "Единой России" - в выдвижении кандидатов от партии путем голосования. Как сказал президент России, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Олег Мельниченко рассказал Андрею Турчаку о волонтерской помощи жителей региона бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО
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Он отметил, что указом президента России Артамошкин представлен к государственной награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач.
"Владимир Владимирович Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой. Наш национальный лидер поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе - в общественном и муниципальном управлении", - добавил глава региона.
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская городская дума
 
 
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