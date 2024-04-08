https://ria.ru/20240408/gubernator-1938691854.html
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы - РИА Новости, 08.04.2024
Губернатор пригласил бойца СВО на праймериз ЕР на выборы в думу Пензы
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:57
2024-04-08T18:57
2024-04-08T18:57
пензенская область
олег мельниченко
пензенская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938693539_0:68:970:615_1920x0_80_0_0_52dbda4e845eed0fd7e8bb52db8ce488.jpg
ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу. "По поручению главы государства вручил орден Мужества нашему земляку, участнику СВО лейтенанту Артамошкину... В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. Предложил Александру Владимировичу принять участие в праймериз от "Единой России" - в выдвижении кандидатов от партии путем голосования. Как сказал президент России, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что указом президента России Артамошкин представлен к государственной награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. "Владимир Владимирович Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой. Наш национальный лидер поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе - в общественном и муниципальном управлении", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240313/pomosch-1932804122.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, пензенская городская дума
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская городская дума
ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил участнику специальной военной операции Александру Артамошкину, удостоенному ордена Мужества, принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборы в Пензенскую городскую думу.
"По поручению главы государства вручил орден Мужества нашему земляку, участнику СВО лейтенанту Артамошкину... В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. Предложил Александру Владимировичу принять участие в праймериз от "Единой России" - в выдвижении кандидатов от партии путем голосования. Как сказал президент России
, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что указом президента России Артамошкин представлен к государственной награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач.
"Владимир Владимирович Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой. Наш национальный лидер поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе - в общественном и муниципальном управлении", - добавил глава региона.