https://ria.ru/20240408/gruziya-1938649818.html
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах - РИА Новости, 08.04.2024
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:44
2024-04-08T16:44
2024-04-08T16:44
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ТБИЛИСИ, 8 апр – РИА Новости. Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры транслировались на сайте законодательного органа. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Согласно решению бюро, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был передан на рассмотрение юридического комитета, заседание комитета состоится 12 апреля. Параллельно парламентским процедурам у здания законодательного органа несколько десятков человек проводят акцию протеста против этого документа. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Парламент Грузии зарегистрировал вызвавший протесты законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 8 апр – РИА Новости. Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры транслировались на сайте законодательного органа.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Согласно решению бюро, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был передан на рассмотрение юридического комитета, заседание комитета состоится 12 апреля.
Параллельно парламентским процедурам у здания законодательного органа несколько десятков человек проводят акцию протеста против этого документа.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси
начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.