Рейтинг@Mail.ru
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gruziya-1938649818.html
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах - РИА Новости, 08.04.2024
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:44
2024-04-08T16:44
в мире
грузия
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855423713_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_b74d4c99dfe814f81982fd8f9454825f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр – РИА Новости. Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры транслировались на сайте законодательного органа. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Согласно решению бюро, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был передан на рассмотрение юридического комитета, заседание комитета состоится 12 апреля. Параллельно парламентским процедурам у здания законодательного органа несколько десятков человек проводят акцию протеста против этого документа. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html
https://ria.ru/20240405/gruziya-1938052169.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855423713_11:0:2384:1780_1920x0_80_0_0_572de10457f90bd8a6c309e5437fe98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии зарегистрировал вызвавший протесты законопроект об иноагентах

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 апр – РИА Новости. Повторно инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект об иноагентах зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента Грузии, кадры транслировались на сайте законодательного органа.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Тбилиси
Песков прокомментировал реакцию оппозиции в Грузии на закон об иноагентах
4 апреля, 12:31
Согласно решению бюро, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был передан на рассмотрение юридического комитета, заседание комитета состоится 12 апреля.
Параллельно парламентским процедурам у здания законодательного органа несколько десятков человек проводят акцию протеста против этого документа.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В США выразили обеспокоенность из-за законопроекта об иноагентах в Грузии
5 апреля, 14:31
 
В миреГрузияТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала