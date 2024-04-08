https://ria.ru/20240408/gosduma-1938599165.html

В России могут создать национальную транспортно-логистическую платформу

В России могут создать национальную транспортно-логистическую платформу - РИА Новости, 08.04.2024

В России могут создать национальную транспортно-логистическую платформу

В Госдуму внесен проект о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов, он доступен в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:30

2024-04-08T14:30

2024-04-08T16:07

россия

госдума рф

евгений москвичев

общество

гослог

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен проект о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов, он доступен в думской электронной базе.Законопроект внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев."Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" (далее - ЕЦП "ГосЛог") - цифровая система, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, цифровые продукты, информацию, государственные информационные системы, функционирующие в сфере транспорта, а также совокупность нормативных правовых, организационных, методологических правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в связи с перевозками", - сказано в тексте законопроекта.В документе отмечается, что реестр уведомлений о перевозке грузов - это государственный информационный ресурс, который ведется в электронной форме и содержит сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, уведомивших об оказании услуг по перевозке грузов, а также об используемых ими для оказания таких услуг автотранспортных средствах."Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов (далее - реестр) и утрачивается в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, автотранспортного средства, запись о котором исключена из реестра со дня такого исключения", - подчеркивается в документе. Согласно проекту, реестр уведомлений о перевозке грузов включает в себя следующие сведения о юридическом лице или ИП и его транспортном средстве: регистрационный номер и дата записи в реестре; наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес, ИНН, номер телефона и адрес электронной почты; ФИО специалиста специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, номер документа, подтверждающего его профессиональную компетентность; сведения о транспортных средствах, принадлежащих юрлицу или ИП; сведения о перевозимых грузах и максимальная страховая сумма, в пределах которой страховщик перевозчика при наступлении любого страхового случая, связанного с перевозкой груза обязуется возместить грузовладельцу причиненный грузу вред.В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html

https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html

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россия, госдума рф, евгений москвичев, общество, гослог