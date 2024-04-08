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В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель
В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель - РИА Новости, 08.04.2024
В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель
Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области, на самой станции разрушений нет, сообщает региональное управление... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:07
2024-04-08T22:07
2024-04-08T23:52
происшествия
нижегородская область
павлово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области, на самой станции разрушений нет, сообщает региональное управление МЧС."В девятом часу вечера поступило сообщение о детонации газового баллона в грузовом автомобиле, без последующего горения, на территории автозаправочной станции на улице Парковая в городе Павлово. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, мужчина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет."Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента", - отмечается в сообщении.По данным прокуратуры Нижегородской области, детонация газовоздушной смеси произошла во время заправки грузового автомобиля с установленным газовым оборудованием. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия на автозаправочной станции.Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. "По факту гибели мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси во время заправки автомобиля с установленным газовым оборудованием на территории автозаправочной станции в городе Павлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/azs-1906112967.html
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происшествия, нижегородская область, павлово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Павлово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель
В Нижегородской области при взрыве газового баллона на заправке погиб водитель