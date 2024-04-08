https://ria.ru/20240408/gibel-1938720075.html

В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель

В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель - РИА Новости, 08.04.2024

В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель

Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области, на самой станции разрушений нет, сообщает региональное управление... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:07

2024-04-08T22:07

2024-04-08T23:52

происшествия

нижегородская область

павлово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области, на самой станции разрушений нет, сообщает региональное управление МЧС."В девятом часу вечера поступило сообщение о детонации газового баллона в грузовом автомобиле, без последующего горения, на территории автозаправочной станции на улице Парковая в городе Павлово. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, мужчина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет."Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента", - отмечается в сообщении.По данным прокуратуры Нижегородской области, детонация газовоздушной смеси произошла во время заправки грузового автомобиля с установленным газовым оборудованием. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия на автозаправочной станции.Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. "По факту гибели мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси во время заправки автомобиля с установленным газовым оборудованием на территории автозаправочной станции в городе Павлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/azs-1906112967.html

https://ria.ru/20240401/vzryv-1937097283.html

https://ria.ru/20231019/mashina-1903933115.html

нижегородская область

павлово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, павлово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф)