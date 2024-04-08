https://ria.ru/20240408/gibel-1938616267.html

При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю

При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю - РИА Новости, 08.04.2024

При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю

Десять мирных жителей погибли, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения в ДНР с 1 по 7 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:22

2024-04-08T15:22

2024-04-08T15:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения в ДНР с 1 по 7 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 1 по 7 марта погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 46, в том числе шестеро детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9221 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 668, среди них 873 ребенка.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия