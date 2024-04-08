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При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю - РИА Новости, 08.04.2024
При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
Десять мирных жителей погибли, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения в ДНР с 1 по 7 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:22
2024-04-08T15:22
2024-04-08T15:22
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли, еще 46, в том числе шестеро детей, получили ранения в ДНР с 1 по 7 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 1 по 7 марта погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 46, в том числе шестеро детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9221 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 668, среди них 873 ребенка.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При украинских обстрелах в ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
При обстрелах ВСУ в ДНР погибли десять мирных жителей и 46 пострадали за неделю