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На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
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02:35 08.04.2024 (обновлено: 09:31 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/gaza-1938475052.html
На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ
На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ
На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:35
2024-04-08T09:31
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
израиль
палестина
сектор газа
хамас
каир (город)
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КАИР, 8 апр — РИА Новости. На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям", — говорится в публикации.В диалоге принимают участие правящее в анклаве палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.Источник добавил, что делегации Катара и ХАМАС вернутся в Каир в ближайшие два дня, чтобы согласовать пункты соглашения. Делегации США и Израиля покинут египетскую столицу в ближайшее время, консультации продолжатся в течение следующих 48 часов.По данным телеканала, предлагаемое перемирие в секторе Газа включает сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе.В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в анклаве, но они до сих пор не увенчались успехом.На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что продвижению диалога, застопорившегося на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены уехать на юг из-за боевых действий.
https://ria.ru/20240407/izrail-1938416843.html
https://ria.ru/20240407/izrail-1938337292.html
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
египет
израиль
палестина
сектор газа
каир (город)
катар
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, израиль, палестина, сектор газа, хамас, каир (город), катар
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Каир (город), Катар
На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ

Al Qahera News: на переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 8 апр — РИА Новости. На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям", — говорится в публикации.
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В диалоге принимают участие правящее в анклаве палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.
Источник добавил, что делегации Катара и ХАМАС вернутся в Каир в ближайшие два дня, чтобы согласовать пункты соглашения. Делегации США и Израиля покинут египетскую столицу в ближайшее время, консультации продолжатся в течение следующих 48 часов.
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В Армии Израиля рассказали о погибших военных с начала эскалации конфликта
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По данным телеканала, предлагаемое перемирие в секторе Газа включает сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе.
В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в анклаве, но они до сих пор не увенчались успехом.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что продвижению диалога, застопорившегося на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены уехать на юг из-за боевых действий.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАСКаир (город)Катар
 
 
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