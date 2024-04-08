https://ria.ru/20240408/gaza-1938475052.html

На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ

На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024

На переговорах по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, пишут СМИ

На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:35

2024-04-08T02:35

2024-04-08T09:31

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

израиль

палестина

сектор газа

хамас

каир (город)

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КАИР, 8 апр — РИА Новости. На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник."Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям", — говорится в публикации.В диалоге принимают участие правящее в анклаве палестинское движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.Источник добавил, что делегации Катара и ХАМАС вернутся в Каир в ближайшие два дня, чтобы согласовать пункты соглашения. Делегации США и Израиля покинут египетскую столицу в ближайшее время, консультации продолжатся в течение следующих 48 часов.По данным телеканала, предлагаемое перемирие в секторе Газа включает сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе.В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в анклаве, но они до сих пор не увенчались успехом.На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что продвижению диалога, застопорившегося на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены уехать на юг из-за боевых действий.

https://ria.ru/20240407/izrail-1938416843.html

https://ria.ru/20240407/izrail-1938337292.html

https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html

египет

израиль

палестина

сектор газа

каир (город)

катар

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, израиль, палестина, сектор газа, хамас, каир (город), катар