https://ria.ru/20240408/gastrokemp-1938601973.html

В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона

В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 08.04.2024

В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона

В Волгограде в рамках проекта "Гастрокэмп Волгоград 2024" представили созданное командой известных поваров меню из 46 блюд, которые могут стать визитной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:52

2024-04-08T14:52

2024-04-08T14:52

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ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. В Волгограде в рамках проекта "Гастрокэмп Волгоград 2024" представили созданное командой известных поваров меню из 46 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости. Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены и миксологи из Москвы, Башкортостана, Камчатского края, Ростовской области совместно с коллегами из Волгограда. "Наша задача – посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы блюда из Волгограда стали известны на всю страну. Чтобы туристы увозили с собой не только фото, видео, визуальные воспоминания, но и вкус Волгограда. И хотели вновь сюда вернуться", — отметил президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман. Рецепты холодных и горячих закусок, супов, основных блюд, десертов, напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита, отметила зампред комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и соблюдать рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф. Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии, а после Волгограда отправится на Чукотку, рассказал Леонид Гелибтерман. В Волгограде проект Международного эногастрономического центра поддержала областная администрация и Всероссийское общество охраны природы.

https://ria.ru/20240408/krym-1936228205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

волгоград, всероссийское общество охраны природы, россия, еда - туризм, новости - туризм