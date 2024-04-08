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В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 08.04.2024
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Туризм
 
14:52 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gastrokemp-1938601973.html
В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона
В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона - РИА Новости, 08.04.2024
В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона
В Волгограде в рамках проекта "Гастрокэмп Волгоград 2024" представили созданное командой известных поваров меню из 46 блюд, которые могут стать визитной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:52
2024-04-08T14:52
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ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. В Волгограде в рамках проекта "Гастрокэмп Волгоград 2024" представили созданное командой известных поваров меню из 46 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости. Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены и миксологи из Москвы, Башкортостана, Камчатского края, Ростовской области совместно с коллегами из Волгограда. "Наша задача – посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы блюда из Волгограда стали известны на всю страну. Чтобы туристы увозили с собой не только фото, видео, визуальные воспоминания, но и вкус Волгограда. И хотели вновь сюда вернуться", — отметил президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман. Рецепты холодных и горячих закусок, супов, основных блюд, десертов, напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита, отметила зампред комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и соблюдать рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф. Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии, а после Волгограда отправится на Чукотку, рассказал Леонид Гелибтерман. В Волгограде проект Международного эногастрономического центра поддержала областная администрация и Всероссийское общество охраны природы.
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Мария Селиванова
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волгоград, всероссийское общество охраны природы, россия, еда - туризм, новости - туризм
Туризм, Волгоград, Всероссийское общество охраны природы, Россия, Еда - Туризм, Новости - Туризм
В Волгограде знаменитые шеф-повара разработали новое меню региона

В Волгограде на "Гастрокэмпе" лучшие повара создали меню из местных продуктов

© Мария СеливановаГастрокэмп в Волгограде
Гастрокэмп в Волгограде
© Мария Селиванова
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. В Волгограде в рамках проекта "Гастрокэмп Волгоград 2024" представили созданное командой известных поваров меню из 46 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.
Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены и миксологи из Москвы, Башкортостана, Камчатского края, Ростовской области совместно с коллегами из Волгограда.
© Мария СеливановаШеф повар ресторана "Волгоград" Александр Хохлов на гастрокэмпе
Шеф повар ресторана Волгоград Александр Хохлов на гастрокэмпе
© Мария Селиванова
Шеф повар ресторана "Волгоград" Александр Хохлов на гастрокэмпе
«
"Наша задача – посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы блюда из Волгограда стали известны на всю страну. Чтобы туристы увозили с собой не только фото, видео, визуальные воспоминания, но и вкус Волгограда. И хотели вновь сюда вернуться", — отметил президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.
Рецепты холодных и горячих закусок, супов, основных блюд, десертов, напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита, отметила зампред комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова.
При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и соблюдать рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф.
© Мария СеливановаБлюдо на гастрокэмпе в Волгограде
Блюдо на гастрокэмпе в Волгограде
© Мария Селиванова
Блюдо на гастрокэмпе в Волгограде
Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии, а после Волгограда отправится на Чукотку, рассказал Леонид Гелибтерман.
В Волгограде проект Международного эногастрономического центра поддержала областная администрация и Всероссийское общество охраны природы.
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