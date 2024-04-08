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Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 08.04.2024
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19:35 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gas-1938700783.html
Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа
Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 08.04.2024
Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа
Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:35
2024-04-08T19:35
происшествия
смоленская область
вязьма
василий анохин
московская межрегиональная транспортная прокуратура
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. "Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения… От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркивают, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте уже работают аварийные бригады газовиков. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
смоленская область
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения.
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происшествия, смоленская область, вязьма, василий анохин, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Смоленская область, Вязьма, Василий Анохин, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Обрушение путепровода в Вязьме
Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа

Под Смоленском 8,8 тыс человек остались без газа из-за обрушения путепровода

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.
"Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения… От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте уже работают аварийные бригады газовиков.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
 
ПроисшествияСмоленская областьВязьмаВасилий АнохинМосковская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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