https://ria.ru/20240408/gas-1938700783.html

Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа

Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 08.04.2024

Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа

Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:35

2024-04-08T19:35

2024-04-08T19:35

происшествия

смоленская область

вязьма

василий анохин

московская межрегиональная транспортная прокуратура

обрушение путепровода в вязьме

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938692625_0:293:2200:1531_1920x0_80_0_0_5f00696aab843294029c9381346e456b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. "Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения… От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркивают, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте уже работают аварийные бригады газовиков. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

смоленская область

вязьма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-08T19:35 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленская область, вязьма, василий анохин, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме