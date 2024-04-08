Под Смоленском почти девять тысяч человек остались без газа
Под Смоленском 8,8 тыс человек остались без газа из-за обрушения путепровода
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа отключены 69 юрлиц, 5 котельных и около 8,8 тысячи физлиц, сообщает министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.
"Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения… От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте уже работают аварийные бригады газовиков.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области