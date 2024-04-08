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В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением - РИА Новости, 08.04.2024
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04:48 08.04.2024 (обновлено: 04:52 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/gagarin-1938479693.html
В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением
В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением - РИА Новости, 08.04.2024
В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением
Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос стал абсолютным достижением своего времени, которому последовали остальные люди, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:48
2024-04-08T04:52
космос - риа наука
колорадо
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юрий гагарин (космонавт)
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КОЛОРАДО-СПРИНГС, 8 апр - РИА Новости. Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос стал абсолютным достижением своего времени, которому последовали остальные люди, заявил РИА Новости вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation Ричард Купер. "То, что совершил Юрий в то время, было самой передовой технологией, абсолютным достижением", - сообщил он в ходе мероприятия "Юрьева ночь" в знак памяти о первом полете человека в космос на космической конференции в штате Колорадо. По словам Купера, полет Гагарина стал первым шагом в неизведанное, который требовал огромного мужества и огромного таланта. "Каждый человек, который последовал за Юрием, последовал тем шагам", - добавил он. Он также отметил, что в настоящее время все больше молодых людей в США и других странах осознают возможность "совершить нечто подобное". "Но у каждой истории есть свое начало. Прекрасно, что есть возможность рассказывать историю о том, что сделал Юрий", - подчеркнул представитель организации. В 2024 году мероприятие "Юрьева ночь" в Колорадо-Спрингс, по словам организаторов, собрало наибольшее число гостей и участников. Оно проходит накануне открытия Космического симпозиума, который ежегодно собирает на своей площадке представителей космической отрасли, включая военных, гражданских лиц, чиновников и участников рынка.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html
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космос - риа наука, колорадо, сша, колорадо-спрингс, юрий гагарин (космонавт), в мире
Космос - РИА Наука, Колорадо, США, Колорадо-Спрингс, Юрий Гагарин (космонавт), В мире
В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением

Представитель Space Foundation Купер назвал полет Гагарина достижением

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости
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Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом. Архивное фото
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КОЛОРАДО-СПРИНГС, 8 апр - РИА Новости. Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос стал абсолютным достижением своего времени, которому последовали остальные люди, заявил РИА Новости вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation Ричард Купер.
"То, что совершил Юрий в то время, было самой передовой технологией, абсолютным достижением", - сообщил он в ходе мероприятия "Юрьева ночь" в знак памяти о первом полете человека в космос на космической конференции в штате Колорадо.
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По словам Купера, полет Гагарина стал первым шагом в неизведанное, который требовал огромного мужества и огромного таланта. "Каждый человек, который последовал за Юрием, последовал тем шагам", - добавил он.
Он также отметил, что в настоящее время все больше молодых людей в США и других странах осознают возможность "совершить нечто подобное". "Но у каждой истории есть свое начало. Прекрасно, что есть возможность рассказывать историю о том, что сделал Юрий", - подчеркнул представитель организации.
В 2024 году мероприятие "Юрьева ночь" в Колорадо-Спрингс, по словам организаторов, собрало наибольшее число гостей и участников. Оно проходит накануне открытия Космического симпозиума, который ежегодно собирает на своей площадке представителей космической отрасли, включая военных, гражданских лиц, чиновников и участников рынка.
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