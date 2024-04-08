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Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма - РИА Новости, 08.04.2024
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Большая часть нынешней французской политической элиты забыла, что СССР по итогам Второй мировой войны отнес Францию к числу держав-победителей нацизма, заявил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:15
2024-04-08T13:15
2024-04-08T13:15
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ссср
сергей нарышкин
российское историческое общество
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большая часть нынешней французской политической элиты забыла, что СССР по итогам Второй мировой войны отнес Францию к числу держав-победителей нацизма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Выступая в Москве на круглом столе, приуроченном к 210-летию взятия Парижа русской армией, Нарышкин также коснулся событий времен Второй мировой войны. "Мы помним и чтим память летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", мы помним о французском Сопротивлении. Но мы помним и о том, что под знаменами Гитлера на русскую землю пришли полки и дивизии французов", - сказал он. "Мы все это помним. И несмотря на это, Советский Союз в лице Сталина, когда подписывался акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, посадил французского представителя на сторону держав-победителей. Мы все это помним. И об этом помнил великий французский и мировой лидер генерал де Голль. Но во всяком случае большая часть нынешнего политического класса (во Франции) об этом, к сожалению, забыла", - констатировал Нарышкин.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922739998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Франция, Россия, СССР, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Нарышкин: Франция забыла, что СССР помог признать ее победительницей нацизма