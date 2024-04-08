https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938524398.html
Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, напомнил Нарышкин
Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, напомнил Нарышкин - РИА Новости, 08.04.2024
Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, напомнил Нарышкин
Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, не позволив Великобритании и Пруссии расчленить ее и нарушить баланс сил в Европе, заявил директор... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:04
2024-04-08T11:04
2024-04-08T15:04
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, не позволив Великобритании и Пруссии расчленить ее и нарушить баланс сил в Европе, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 210-летию взятия Парижа русской армией."В 1814 году наша страна не просто помогла народам Европы как можно скорее завершить кровопролитную войну, но и всемерно способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства. <...> Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как великую европейскую державу", — сказал Нарышкин. Венский конгресс, организованный при ведущей роли российской дипломатии, выработал новую систему международных отношений, обеспечившую Европе несколько десятилетий мира, добавил он. Эта система просуществовала до тех пор, пока ее не разрушили сами европейские державы, выступившие против России в Крымской войне. Взятие Парижа в 1814 году — заключительный этап войны стран Шестой коалиции (России, Пруссии, Австрии и других стран) против Франции, после которого Наполеон отрекся от престола. В начале 1814 года союзнические армии начали наступление на Францию с разных направлений, а 30 марта 1814 года русские войска под командованием фельдмаршала Петра Витгенштейна вошли в Париж. Французские войска, ослабленные после неудачного похода Наполеона в Россию и длительных сражений, не смогли оказать эффективного сопротивления. В результате Франция была вынуждена заключить Парижский мирный договор с союзниками и потеряла значительную часть своих территорий.
https://ria.ru/20240216/kazaki-1927523734.html
https://ria.ru/20240331/nauka-1936603819.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, сергей нарышкин, российское историческое общество
В мире, Россия, Франция, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, напомнил Нарышкин
Нарышкин: Россия в 1814 году не позволила Британии и Пруссии расчленить Францию
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, не позволив Великобритании и Пруссии расчленить ее и нарушить баланс сил в Европе, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 210-летию взятия Парижа русской армией.
"В 1814 году наша страна не просто помогла народам Европы как можно скорее завершить кровопролитную войну, но и всемерно способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства. <...> Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как великую европейскую державу", — сказал Нарышкин.
Венский конгресс, организованный при ведущей роли российской дипломатии, выработал новую систему международных отношений, обеспечившую Европе несколько десятилетий мира, добавил он. Эта система просуществовала до тех пор, пока ее не разрушили сами европейские державы, выступившие против России в Крымской войне.
Взятие Парижа в 1814 году — заключительный этап войны стран Шестой коалиции (России, Пруссии, Австрии
и других стран) против Франции, после которого Наполеон отрекся от престола. В начале 1814 года союзнические армии начали наступление на Францию с разных направлений, а 30 марта 1814 года русские войска под командованием фельдмаршала Петра Витгенштейна вошли в Париж. Французские войска, ослабленные после неудачного похода Наполеона в Россию и длительных сражений, не смогли оказать эффективного сопротивления. В результате Франция была вынуждена заключить Парижский мирный договор с союзниками и потеряла значительную часть своих территорий.