https://ria.ru/20240408/forum-1938632255.html

Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля

Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля - РИА Новости, 08.04.2024

Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля

Международный форум "Открытые инновации-2024": технологии – ключ к суверенитету" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба "Сколково"... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:57

2024-04-08T15:57

2024-04-08T15:57

россия

москва

технологии

сколково

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938630576_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_39575f182a76a03f66e4b203de7bc27c.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Международный форум "Открытые инновации-2024": технологии – ключ к суверенитету" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В работе пленарной сессии "Технологии – ключ к суверенитету" примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, который курирует исполнение "дорожных карт" правительства России по 10 высокотехнологичным направлениям развития страны. Среди участников также и министр экономического развития России Максим Решетников. В мае прошлого года правительством России была утверждена Концепция технологического развития до 2030 года. В пресс-службе добавили, что к этому моменту национальная экономика должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. В дискуссии примет участие директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, ожидается участие президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. К обсуждению вопросов присоединятся российские ученые, руководители малых технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры. К обсуждению приглашены представители науки: генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопрос, какие продуты отечественного высокотеха будут востребованы в горизонте трех, семи и 10 лет, и есть ли у них шанс стать конкурентоспособными за пределами России. Насколько реально привлечь в эти разработки инвестиции и быстро вывести готовый продукт на рынок, расскажет сооснователь Yota Devices, основатель BlockGeeks Владислав Мартынов. На пленарной сессии также выступит китайский экономист Энди Си, который предсказал крупнейшие экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. Он поделится прогнозами относительно перераспределения мировых центров принятия технологических решений. Модератором дискуссии выступит ведущая "Россия-24" Мария Бондарева. Регистрация на Форум открыта на официальном сайте мероприятия. Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково", соорганизатор – правительство Москвы. Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры форума: ПАО "Сбербанк", госкорпорация "Росатом", ПАО "Ростелеком" и ОАО "РЖД". Пресс-центр Форума – коммуникационная группа АГТ.

https://ria.ru/20240313/startap-tur-1932684900.html

https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, технологии, сколково, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэб.рф (вэб)