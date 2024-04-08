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Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
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15:57 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/forum-1938632255.html
Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля
Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля
Международный форум "Открытые инновации-2024": технологии – ключ к суверенитету" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба "Сколково"... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:57
2024-04-08T15:57
россия
москва
технологии
сколково
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Международный форум "Открытые инновации-2024": технологии – ключ к суверенитету" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В работе пленарной сессии "Технологии – ключ к суверенитету" примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, который курирует исполнение "дорожных карт" правительства России по 10 высокотехнологичным направлениям развития страны. Среди участников также и министр экономического развития России Максим Решетников. В мае прошлого года правительством России была утверждена Концепция технологического развития до 2030 года. В пресс-службе добавили, что к этому моменту национальная экономика должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. В дискуссии примет участие директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, ожидается участие президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. К обсуждению вопросов присоединятся российские ученые, руководители малых технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры. К обсуждению приглашены представители науки: генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопрос, какие продуты отечественного высокотеха будут востребованы в горизонте трех, семи и 10 лет, и есть ли у них шанс стать конкурентоспособными за пределами России. Насколько реально привлечь в эти разработки инвестиции и быстро вывести готовый продукт на рынок, расскажет сооснователь Yota Devices, основатель BlockGeeks Владислав Мартынов. На пленарной сессии также выступит китайский экономист Энди Си, который предсказал крупнейшие экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. Он поделится прогнозами относительно перераспределения мировых центров принятия технологических решений. Модератором дискуссии выступит ведущая "Россия-24" Мария Бондарева. Регистрация на Форум открыта на официальном сайте мероприятия. Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково", соорганизатор – правительство Москвы. Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры форума: ПАО "Сбербанк", госкорпорация "Росатом", ПАО "Ростелеком" и ОАО "РЖД". Пресс-центр Форума – коммуникационная группа АГТ.
https://ria.ru/20240313/startap-tur-1932684900.html
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россия, москва, технологии, сколково, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэб.рф (вэб)
Россия, Москва, Технологии, Сколково, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля

© Фото : пресс-служба СколковаМеждународный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля
Международный форум Открытые инновации-2024 пройдет в Москве 10-11 апреля - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба Сколкова
Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Международный форум "Открытые инновации-2024": технологии – ключ к суверенитету" пройдет 10-11 апреля в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).
В работе пленарной сессии "Технологии – ключ к суверенитету" примет участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, который курирует исполнение "дорожных карт" правительства России по 10 высокотехнологичным направлениям развития страны. Среди участников также и министр экономического развития России Максим Решетников.
В мае прошлого года правительством России была утверждена Концепция технологического развития до 2030 года. В пресс-службе добавили, что к этому моменту национальная экономика должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции.
В дискуссии примет участие директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, ожидается участие президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. К обсуждению вопросов присоединятся российские ученые, руководители малых технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры.
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13 марта, 11:55
К обсуждению приглашены представители науки: генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопрос, какие продуты отечественного высокотеха будут востребованы в горизонте трех, семи и 10 лет, и есть ли у них шанс стать конкурентоспособными за пределами России.
Насколько реально привлечь в эти разработки инвестиции и быстро вывести готовый продукт на рынок, расскажет сооснователь Yota Devices, основатель BlockGeeks Владислав Мартынов.
На пленарной сессии также выступит китайский экономист Энди Си, который предсказал крупнейшие экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. Он поделится прогнозами относительно перераспределения мировых центров принятия технологических решений. Модератором дискуссии выступит ведущая "Россия-24" Мария Бондарева.
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Регистрация на Форум открыта на официальном сайте мероприятия.
Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково", соорганизатор – правительство Москвы.
Мероприятие проводится при поддержке ВЭБ.РФ. Генеральные партнеры форума: ПАО "Сбербанк", госкорпорация "Росатом", ПАО "Ростелеком" и ОАО "РЖД". Пресс-центр Форума – коммуникационная группа АГТ.
 
РоссияМоскваТехнологииСколковоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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