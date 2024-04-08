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Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
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00:25 08.04.2024 (обновлено: 00:26 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/finlyandiya-1938469760.html
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNN заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T00:25
2024-04-08T00:26
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNN заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией. "Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией", - заявил он. По мнению Стубба, такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте. Правительство Финляндии на прошлой неделе решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией

Президент Финляндии Стубб заявил об отсутствии политического диалога с Россией

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNN заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией.
"Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией", - заявил он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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По мнению Стубба, такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.
Правительство Финляндии на прошлой неделе решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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