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Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске - РИА Новости, 08.04.2024
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18:15 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html
Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске
Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске - РИА Новости, 08.04.2024
Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске
Документальный фильм RT "Сила" о волонтерах, помогающих в СВО, завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:15
2024-04-08T18:15
омск
москва
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
президентский фонд культурных инициатив
новости агентства
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Документальный фильм RT "Сила" о волонтерах, помогающих в СВО, завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске, сообщается на сайте телеканала. "Фильм документального телеканала RTД "Сила" о волонтерах, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, завоевал главную награду всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер", прошедшего в Омске. Также на фестивале были отмечены две другие ленты RT об СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что режиссером картины стала Екатерина Китайцева, а автор сценария — Руслан Гусаров; фильм одержал победу среди всех игровых и неигровых фильмов. Подчеркивается, что лента рассказывает о добровольцах из разных городов России, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь на фронт. "Наш фильм "Сила" победил среди всех игровых и неигровых фильмов. Когда документальное кино обходит художественное, это говорит о том, что оно выдающееся. Эта лента про наш многонациональный народ, про простых людей, которые объединились, чтобы помочь фронту", — приводятся слова автора идеи фильма и руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой. Кроме того, специальный диплом жюри "За создание образов героев специальной военной операции" в номинации "Час мужества" получил фильм RTД "Zвезда Zамполита" (режиссер — Клим Поплавский). "Замполит одного из батальонов с позывным Шумер и прапорщик в запасе Зоя Андреевна вновь встретились в Луганске в 2014 году — через 30 лет после учебы в военном училище. Фильм RTД рассказывает об их истории, о буднях батальона и его людях", - говорится в сообщении. Также благодарность госфонда "Защитники Отечества" "За сохранение традиций фронтовых операторов" получила команда документального фильма RTД "Казаки" (режиссер — Олег Некишев, авторы сценария — Ольга Кирий, Олег Некишев, Алексей Буров) - картина повествует об одном дне из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона "Крым". Добавляется, что фильм RTД "Сила" также вошел в конкурсную программу третьего международного кинофестиваля "День Победы" в специальной номинации "Конкурс документальных фильмов о событиях на Донбассе". Фестиваль пройдет 15-19 апреля в Москве и Московской области. В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве в феврале 2024 года. При поддержке Россотрудничества показы документальных лент также состоялись в Русских домах по всему миру: в Южной Осетии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Турции, Египте, Замбии, Ливане, Пакистане, Китае, Никарагуа, Аргентине и Перу. За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" прошел в Омске с 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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омск, москва, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), президентский фонд культурных инициатив, новости агентства
Омск, Москва, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Президентский фонд культурных инициатив, Новости агентства
Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске

Докфильм RT "Сила" о волонтерах в СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске

© Фото : RTПостер документального фильма "Сила"
Постер документального фильма Сила - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : RT
Постер документального фильма "Сила"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Документальный фильм RT "Сила" о волонтерах, помогающих в СВО, завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске, сообщается на сайте телеканала.
"Фильм документального телеканала RTД "Сила" о волонтерах, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, завоевал главную награду всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер", прошедшего в Омске. Также на фестивале были отмечены две другие ленты RT об СВО", - говорится в сообщении.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Отмечается, что режиссером картины стала Екатерина Китайцева, а автор сценария — Руслан Гусаров; фильм одержал победу среди всех игровых и неигровых фильмов. Подчеркивается, что лента рассказывает о добровольцах из разных городов России, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь на фронт.
"Наш фильм "Сила" победил среди всех игровых и неигровых фильмов. Когда документальное кино обходит художественное, это говорит о том, что оно выдающееся. Эта лента про наш многонациональный народ, про простых людей, которые объединились, чтобы помочь фронту", — приводятся слова автора идеи фильма и руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой.
Кроме того, специальный диплом жюри "За создание образов героев специальной военной операции" в номинации "Час мужества" получил фильм RTД "Zвезда Zамполита" (режиссер — Клим Поплавский).
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"Замполит одного из батальонов с позывным Шумер и прапорщик в запасе Зоя Андреевна вновь встретились в Луганске в 2014 году — через 30 лет после учебы в военном училище. Фильм RTД рассказывает об их истории, о буднях батальона и его людях", - говорится в сообщении.
Также благодарность госфонда "Защитники Отечества" "За сохранение традиций фронтовых операторов" получила команда документального фильма RTД "Казаки" (режиссер — Олег Некишев, авторы сценария — Ольга Кирий, Олег Некишев, Алексей Буров) - картина повествует об одном дне из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона "Крым".
Добавляется, что фильм RTД "Сила" также вошел в конкурсную программу третьего международного кинофестиваля "День Победы" в специальной номинации "Конкурс документальных фильмов о событиях на Донбассе". Фестиваль пройдет 15-19 апреля в Москве и Московской области.
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В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве в феврале 2024 года. При поддержке Россотрудничества показы документальных лент также состоялись в Русских домах по всему миру: в Южной Осетии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Турции, Египте, Замбии, Ливане, Пакистане, Китае, Никарагуа, Аргентине и Перу.
За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
Фестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" прошел в Омске с 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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ОмскМоскваРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Президентский фонд культурных инициативНовости агентства
 
 
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