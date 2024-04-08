https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске

Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске - РИА Новости, 08.04.2024

Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске

Документальный фильм RT "Сила" о волонтерах, помогающих в СВО, завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:15

2024-04-08T18:15

2024-04-08T18:15

омск

москва

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

президентский фонд культурных инициатив

новости агентства

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Документальный фильм RT "Сила" о волонтерах, помогающих в СВО, завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске, сообщается на сайте телеканала. "Фильм документального телеканала RTД "Сила" о волонтерах, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, завоевал главную награду всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер", прошедшего в Омске. Также на фестивале были отмечены две другие ленты RT об СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что режиссером картины стала Екатерина Китайцева, а автор сценария — Руслан Гусаров; фильм одержал победу среди всех игровых и неигровых фильмов. Подчеркивается, что лента рассказывает о добровольцах из разных городов России, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь на фронт. "Наш фильм "Сила" победил среди всех игровых и неигровых фильмов. Когда документальное кино обходит художественное, это говорит о том, что оно выдающееся. Эта лента про наш многонациональный народ, про простых людей, которые объединились, чтобы помочь фронту", — приводятся слова автора идеи фильма и руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой. Кроме того, специальный диплом жюри "За создание образов героев специальной военной операции" в номинации "Час мужества" получил фильм RTД "Zвезда Zамполита" (режиссер — Клим Поплавский). "Замполит одного из батальонов с позывным Шумер и прапорщик в запасе Зоя Андреевна вновь встретились в Луганске в 2014 году — через 30 лет после учебы в военном училище. Фильм RTД рассказывает об их истории, о буднях батальона и его людях", - говорится в сообщении. Также благодарность госфонда "Защитники Отечества" "За сохранение традиций фронтовых операторов" получила команда документального фильма RTД "Казаки" (режиссер — Олег Некишев, авторы сценария — Ольга Кирий, Олег Некишев, Алексей Буров) - картина повествует об одном дне из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона "Крым". Добавляется, что фильм RTД "Сила" также вошел в конкурсную программу третьего международного кинофестиваля "День Победы" в специальной номинации "Конкурс документальных фильмов о событиях на Донбассе". Фестиваль пройдет 15-19 апреля в Москве и Московской области. В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Москве в феврале 2024 года. При поддержке Россотрудничества показы документальных лент также состоялись в Русских домах по всему миру: в Южной Осетии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Турции, Египте, Замбии, Ливане, Пакистане, Китае, Никарагуа, Аргентине и Перу. За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фестиваль "Свидание с Россией. Сибирский характер" прошел в Омске с 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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https://ria.ru/20240303/rezhisser-1930810112.html

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