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В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам - РИА Новости, 08.04.2024
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14:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/feyk-1938599831.html
В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам
В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам - РИА Новости, 08.04.2024
В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам
Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ока" опровергла РИА Новости данные о взломе своей трансляции и показ в новостях ролика с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:36
2024-04-08T14:36
технологии
рязань
вооруженные силы рф
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ока" опровергла РИА Новости данные о взломе своей трансляции и показ в новостях ролика с угрозами в адрес десантников. Рязанское сетевое издание www.ya62.ru в понедельник опубликовало предоставленную читателем видеозапись. На кадрах виден экран телевизора с идущими новостями рязанского выпуска на телеканале "Россия 1", которые прерываются роликом с фотографиями десантников и текстом с угрозами. На странице ГТРК "Ока" в социальной сети "ВКонтакте" опубликован выпуск с новостями, которые якобы были прерваны, он датирован 5 апреля. Опубликованный выпуск не содержит каких-либо врезок с угрозами. "Фейк. У нас (ролика с угрозами – ред.) не было", - сообщили РИА Новости на ГТРК. Собеседница агентства уточнила, что проверила выпуск на перемотке своего телевизора, и ролика там не было. Кроме того, по ее словам, есть видео из аппаратной, где также нет врезки. Она не исключила, что видео с врезкой было смонтировано. Компания планирует обращаться в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20231106/vzlom-1907651871.html
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технологии, рязань, вооруженные силы рф
Технологии, Рязань, Вооруженные силы РФ
В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам

Телекомпания "Ока" назвала видео со взломом трансляции и показом угроз фейком

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ока" опровергла РИА Новости данные о взломе своей трансляции и показ в новостях ролика с угрозами в адрес десантников.
Рязанское сетевое издание www.ya62.ru в понедельник опубликовало предоставленную читателем видеозапись. На кадрах виден экран телевизора с идущими новостями рязанского выпуска на телеканале "Россия 1", которые прерываются роликом с фотографиями десантников и текстом с угрозами.
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На странице ГТРК "Ока" в социальной сети "ВКонтакте" опубликован выпуск с новостями, которые якобы были прерваны, он датирован 5 апреля. Опубликованный выпуск не содержит каких-либо врезок с угрозами.
"Фейк. У нас (ролика с угрозами – ред.) не было", - сообщили РИА Новости на ГТРК. Собеседница агентства уточнила, что проверила выпуск на перемотке своего телевизора, и ролика там не было. Кроме того, по ее словам, есть видео из аппаратной, где также нет врезки. Она не исключила, что видео с врезкой было смонтировано.
Компания планирует обращаться в правоохранительные органы.
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