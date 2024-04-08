https://ria.ru/20240408/feyk-1938599831.html

В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам

В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам - РИА Новости, 08.04.2024

В Рязани опровергли сообщение о взломе телетрансляции и угрозах десантникам

Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ока" опровергла РИА Новости данные о взломе своей трансляции и показ в новостях ролика с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:36

2024-04-08T14:36

2024-04-08T14:36

технологии

рязань

вооруженные силы рф

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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ока" опровергла РИА Новости данные о взломе своей трансляции и показ в новостях ролика с угрозами в адрес десантников. Рязанское сетевое издание www.ya62.ru в понедельник опубликовало предоставленную читателем видеозапись. На кадрах виден экран телевизора с идущими новостями рязанского выпуска на телеканале "Россия 1", которые прерываются роликом с фотографиями десантников и текстом с угрозами. На странице ГТРК "Ока" в социальной сети "ВКонтакте" опубликован выпуск с новостями, которые якобы были прерваны, он датирован 5 апреля. Опубликованный выпуск не содержит каких-либо врезок с угрозами. "Фейк. У нас (ролика с угрозами – ред.) не было", - сообщили РИА Новости на ГТРК. Собеседница агентства уточнила, что проверила выпуск на перемотке своего телевизора, и ролика там не было. Кроме того, по ее словам, есть видео из аппаратной, где также нет врезки. Она не исключила, что видео с врезкой было смонтировано. Компания планирует обращаться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231106/vzlom-1907651871.html

https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, рязань, вооруженные силы рф