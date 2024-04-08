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В ГД рассказали о преследовании в ЕС политиков, наблюдавших за выборами - РИА Новости, 08.04.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:17 08.04.2024 (обновлено: 08:27 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/evropa-1938487928.html
В ГД рассказали о преследовании в ЕС политиков, наблюдавших за выборами
В ГД рассказали о преследовании в ЕС политиков, наблюдавших за выборами - РИА Новости, 08.04.2024
В ГД рассказали о преследовании в ЕС политиков, наблюдавших за выборами
В Евросоюзе идет подготовка репрессивного законодательства для преследования политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в РФ, включая разработку "кодексов РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:17
2024-04-08T08:27
выборы президента россии — 2024
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василий пискарев
обсе
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Евросоюзе идет подготовка репрессивного законодательства для преследования политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в РФ, включая разработку "кодексов поведения" и ограничений, которые бы помешали участию в наблюдении, заявил глава комиссии ГД по противодействию иновмешательствам Василий Пискарев в ее Telegram-канале. "В Евросоюзе развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства. Речь идет о разработке "кодексов поведения" и законодательных ограничений, которые бы помешали участию в наблюдении на выборах в России и союзных ей странах, а также введении санкций и визовых ограничений в отношении наблюдателей из стран, не входящих в ЕС", - заявил Пискарев. По его словам, эта кампания развернута с прицелом на дискредитацию будущих избирательных кампаний в России, чтобы не допустить независимое наблюдение на них в принципе. "Подобная ситуация в очередной раз доказывает, что назрела необходимость создания новых международных общественно-политических институтов, в том числе по экспертизе электоральных процессов в различных странах, которые не будут полностью монополизированы Западом", - подчеркнул депутат. Он отметил, что наблюдение за выборами уже давно используется западными странами для продвижения своей повестки и давления на другие государства. "Поразительно, что до сих пор нет никаких альтернативных БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ред.) структур, которые могли бы представить иное видение и которые бы объединяли представителей разных геополитических регионов, чтобы обеспечить большую объективность наблюдения", - указал Пискарев.
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россия, василий пискарев, обсе, госдума рф, евросоюз, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Василий Пискарев, ОБСЕ, Госдума РФ, Евросоюз, В мире
В ГД рассказали о преследовании в ЕС политиков, наблюдавших за выборами

Пискарев: в ЕС готовят репрессивные законы для наблюдателей на выборах в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России
Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Евросоюзе идет подготовка репрессивного законодательства для преследования политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в РФ, включая разработку "кодексов поведения" и ограничений, которые бы помешали участию в наблюдении, заявил глава комиссии ГД по противодействию иновмешательствам Василий Пискарев в ее Telegram-канале.
"В Евросоюзе развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства. Речь идет о разработке "кодексов поведения" и законодательных ограничений, которые бы помешали участию в наблюдении на выборах в России и союзных ей странах, а также введении санкций и визовых ограничений в отношении наблюдателей из стран, не входящих в ЕС", - заявил Пискарев.
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По его словам, эта кампания развернута с прицелом на дискредитацию будущих избирательных кампаний в России, чтобы не допустить независимое наблюдение на них в принципе.
"Подобная ситуация в очередной раз доказывает, что назрела необходимость создания новых международных общественно-политических институтов, в том числе по экспертизе электоральных процессов в различных странах, которые не будут полностью монополизированы Западом", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что наблюдение за выборами уже давно используется западными странами для продвижения своей повестки и давления на другие государства.
"Поразительно, что до сих пор нет никаких альтернативных БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ред.) структур, которые могли бы представить иное видение и которые бы объединяли представителей разных геополитических регионов, чтобы обеспечить большую объективность наблюдения", - указал Пискарев.
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