https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html

Из оренбургского Новотроицка начали эвакуировать людей

Из оренбургского Новотроицка начали эвакуировать людей - РИА Новости, 08.04.2024

Из оренбургского Новотроицка начали эвакуировать людей

Из Новотроицка начали эвакуировать людей из-за перелива воды через дамбу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:11

2024-04-08T11:11

2024-04-08T21:27

новотроицк

оренбургская область

денис паслер

происшествия

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

орск

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из Новотроицка начали эвакуировать людей из-за перелива воды через дамбу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале."Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения", — говорится в публикации.Уровень воды в городе достиг отметки 8,5 метра. Спецтехника и службы на месте, ситуация под контролем, уточнил глава региона.В Новотроицке, как и во всей Оренбургской области, действует режим ЧС федерального характера. Город расположен к западу от Орска, где в пятницу прорвало дамбу на реке Урал.Паводок в Оренбургской областиПосле прорыва дамбы часть Орска оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый, где также нарушена целостность дамбы.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в область прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства в понедельник заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях и поручил создать специальную комиссию, которую возглавит Куренков.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

новотроицк

оренбургская область

орск

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Кадры из оренбургского Новотроицка, где утром была объявлена эвакуация Кадры из оренбургского Новотроицка, где утром была объявлена эвакуация. На улице Севастопольской работает техника, воды почти по пояс. 2024-04-08T11:11 true PT0M32S

Кадры с дрона из затопленного Новотроицка Кадры с дрона из затопленного оренбургского Новотроицка, расположенного к западу от Орска. 2024-04-08T11:11 true PT1M12S

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-08T11:11 true PT0M38S

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новотроицк, оренбургская область, денис паслер, происшествия, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, орск, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)