https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

Европа идет по стопам СССР

Европа идет по стопам СССР - РИА Новости, 08.04.2024

Европа идет по стопам СССР

Франция, эта колыбель всех гражданских прав и свобод, включая свободу говорить публично то, что думаешь, и выражать то мнение, которое тебе угодно, предложила... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

2024-04-08T11:37

аналитика

россия

франция

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стефан сежурне

европарламент

евросоюз

брюно ле мэр

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Франция, эта колыбель всех гражданских прав и свобод, включая свободу говорить публично то, что думаешь, и выражать то мнение, которое тебе угодно, предложила еэсовским бонзам ввести рестрикции против "тех русских компаний, что распространяют дезинформацию". Поскольку, по мнению Парижа, такого рода сведения "ведут к дестабилизации всего блока".Это цитата из заявления главы внешнеполитического ведомства Пятой республики Стефана Сежурне.А не из постановления (для служебного пользования), как можно было бы подумать, одного из заседаний ЦК КПСС, которое вел отвечавший за идеологию секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов.Ремарка необходима потому, что хоть месье Сежурне говорит на французском, а товарищ Суслов говорил на русском, идеи обоих абсолютно идентичны. И тому, что жив и здоров, и тому, кто покоится у Кремлевской стены, кажется (и казалось), что слова могут не просто поколебать европейское (или советское) единство, но и привести к тому, что общеевропейский блок, как и Советский Союз, рухнет от неправильно, не так и без должного подобострастия произнесенных сообщений. Не то слово, не в рамках генеральной линии, может, по мысли Сежурне, стать причиной бед и проблем.В Советском Союзе ставили глушилки, в ЕС готовятся ввести санкции. Механизм разный, цель одна: тотальное уничтожение возможности инакомыслия.Что сегодня беспокоит еэсовцев, тех, кто относится к брюссельской или к национальной номенклатуре?Первых очень тревожит возможный исход выборов в Европарламент, которые состоятся ровно через два месяца. Если доверять опросам, по крайней мере тем, что публикуют французские социологи, то у макронистов и их политических попутчиков шансов не то чтобы обойти "Национальное объединение", а хотя бы сравняться с этой партией с точки зрения симпатий избирателей, нет никаких. Не взлетает рейтинг, не выходит каменный цветок. Перетряска кабинета министров (а именно правительство в данном случае ведет избирательную кампанию) не дала ожидаемого результата.Про экономику лучше не упоминать, поскольку бюджет будет секвестироваться (и нещадно), и так несколько лет — не месяцев, а именно лет — подряд.Безопасность жизни и покупательная способность населения надели белые тапочки и устроились в гробу в ожидании похорон. Погребения по самому дешевому тарифу. Потому что денег нет, роста экономики тоже нет, зато есть инфляция и такие бюджетные дыры, от которых остается только хвататься за голову.С внешней политикой примерно та же ситуация, что и с экономикой. На всех фронтах и направлениях.Но ведь не могли же французы, такие все из себя, довести свою же собственную страну до такой ручки?Конечно же, нет. Это все — вот все, что плохого сейчас есть во Франции, — сделала Россия.Это мы (в смысле, Россия) "повысили цены на газ и на электричество для французов", — заявил глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр.Мы также, если что-то где-то пойдет не так, будем виноваты в "провале организации Олимпиады". В принципе, те, кто увидел, как французский чемпион по прыжкам с трамплина в бассейне Алексис Жандар сорвался с малометрового трамплинчика и чуть было не улетел в противоположном от воды направлении, наверняка подумали, что это тоже "козни русских".На эти самые "козни" уже успели списать за несколько месяцев и антисемитские граффити, а еще до этого — нашествие клопов. Крысы, которые наводнили Париж во время забастовки мусорщиков, тоже, если оставаться в логике министра иностранных дел Франции, наверняка имели русское происхождение.Короче, хватайтесь за любую французскую, немецкую, общеевропейскую проблему, нерешаемую вовсе или из-за того, что все деньги ушли Киеву, и вы тут же увидите след "русского медведя".На самом деле, конечно, это не так смешно, сколь печально.Печально смотреть, как страна и все еэсовское политическое пространство, руководимое третьесортными политиками, погружается в отчетливый идеологический маразм. Не понимая, точнее, не желая понять, что все, абсолютно все проблемы — от галопирующей инфляции до марширующих крыс и клопов — созданы исключительно руками самих французов и самих общеевропейцев.Создание "министерства правды" (или, как они выражаются, введение санкций на распространение неугодной им информации), нескончаемый поиск "врагов демократии и прогресса", постоянные обвинения в собственных ошибках бесконечно далеких от всего этого людей — тот самый случай, когда мир Оруэлла из "1984" стал рутиной современной европейской политики.Чем подобные экзерсисы и манипуляции с реальностью оканчиваются, мог бы рассказать им Михаил Андреевич Суслов. В принципе, уровень принятия европейских решений таков, что новость о спиритических сеансах во время обсуждения существенных проблем блока уже вряд ли кого-то может сегодня удивить.

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html

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франция

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, франция, кпсс, стефан сежурне, европарламент, евросоюз, брюно ле мэр, париж