https://ria.ru/20240408/duda-1938622141.html

Оксюморон. Пушков ответил на заявление президента Польши о России

Оксюморон. Пушков ответил на заявление президента Польши о России - РИА Новости, 08.04.2024

Оксюморон. Пушков ответил на заявление президента Польши о России

Президент Польши Анджей Дуда сломал линию Запада, когда заявил об отсутствии непосредственной угрозы нападения России, написал сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:38

2024-04-08T15:38

2024-04-08T15:39

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сломал линию Запада, когда заявил об отсутствии непосредственной угрозы нападения России, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Общая пропагандистская линия Запада, которой придерживается и Байден, и Макрон, и многие антироссийские политики, состоит в том, что "после Украины Путин не остановится". Однако всякий раз, когда руководителя той или иной страны НАТО спрашивают, есть ли в обозримой перспективе угроза от России его стране, ответ один: нет, такой угрозы нет", — говорится в публикации. Пушков отметил, что теперь это подтвердил и польский президент. "Получается оксюморон: Москва не остановится, но угрозы с ее стороны нет. Западные лидеры запутались в противоречиях", — добавил сенатор. Ранее Дуда заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej, что не видит сейчас угрозы нападения России на страну. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938549088.html

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в мире, россия, алексей пушков, анджей дуда, польша, москва