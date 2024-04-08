https://ria.ru/20240408/duda-1938596613.html

Президент Польши высказался о войне с Россией

Президент Польши высказался о войне с Россией - РИА Новости, 08.04.2024

Президент Польши высказался о войне с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej, что не видит сейчас угрозы нападения России на страну. "Нельзя сказать, что угрозы... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:20

2024-04-08T14:20

2024-04-08T14:20

в мире

россия

анджей дуда

нато

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej, что не видит сейчас угрозы нападения России на страну. "Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование [нападения - Прим.ред]? Нет", — сказал он. Дуда утверждает, что Варшава готова противостоять "российской агрессии", но подчеркнул, что для этого необходимо укрепить оборону. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938549088.html

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в мире, россия, анджей дуда, нато, владимир путин