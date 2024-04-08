https://ria.ru/20240408/dtp-1938498763.html

Три человека погибли в ДТП в Татарстане

Три человека погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 08.04.2024

Три человека погибли в ДТП в Татарстане

Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:47

2024-04-08T09:47

2024-04-08T10:26

происшествия

йошкар-ола

зеленодольск

зеленодольский район

гибдд мвд рф

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики."В 21:05 7 апреля на 115-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1990 года рождения, по предварительным данным, при перестроении не справился с управлением, после чего совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Лада Гранта", в котором находился водитель, мужчина 1982 года рождения", — сказал собеседник агентства.Водитель и пассажир Hyundai, а также мужчина, управлявший "Ладой", умерли на месте.Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уточнил, что среди погибших — помощник главы района Дамир Низамов.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938390703.html

йошкар-ола

зеленодольск

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, йошкар-ола, зеленодольск, зеленодольский район, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)