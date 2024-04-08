https://ria.ru/20240408/dtp-1938481732.html
В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека
В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека - РИА Новости, 08.04.2024
В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека
Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:22
2024-04-08T05:22
2024-04-08T09:24
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли, 10 госпитализированы после аварии с автобусом в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону. "Восьмого апреля примерно в 1:00 (02.00 мск - ред.) в Кинельском районе произошло ДТП с участием автобуса. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Позднее в ГИБДД Самарской области сообщили, что автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
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Происшествия, Авто, Самарская область, Кинельский район, Россия, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с автобусом в Самарской области погибли два человека
ГИБДД: в Самарской области в ДТП с автобусом погибли два человека, 10 пострадали