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Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2024
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14:42 08.04.2024 (обновлено: 15:23 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/dron-1938601487.html
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2024
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:42
2024-04-08T15:23
запорожская аэс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
россия
мария захарова
магатэ
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано", — говорится в публикации.Директор станции Юрий Черничук подтвердил РИА Новости отсутствие критических повреждений инфраструктуры.В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, москва, россия, мария захарова, магатэ, киев
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Мария Захарова, МАГАТЭ, Киев
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Над ЗАЭС сработала ПВО, дрон-камикадзе ВСУ упал на кровлю шестого энергоблока

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано", — говорится в публикации.
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Директор станции Юрий Черничук подтвердил РИА Новости отсутствие критических повреждений инфраструктуры.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

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В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествияМоскваРоссияМария ЗахароваМАГАТЭКиев
 
 
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