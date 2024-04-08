https://ria.ru/20240408/dron-1938601487.html

Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2024

Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:42

2024-04-08T14:42

2024-04-08T15:23

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано", — говорится в публикации.Директор станции Юрий Черничук подтвердил РИА Новости отсутствие критических повреждений инфраструктуры.В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

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запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, москва, россия, мария захарова, магатэ, киев