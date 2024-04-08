Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Над ЗАЭС сработала ПВО, дрон-камикадзе ВСУ упал на кровлю шестого энергоблока
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Над Запорожской АЭС перехватили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано", — говорится в публикации.
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Директор станции Юрий Черничук подтвердил РИА Новости отсутствие критических повреждений инфраструктуры.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
В воскресенье ВСУ также атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС с помощью дрона, критических повреждений не было. В тот же день зафиксировали прилеты в районе столовой и грузового порта. При этом за двадцать минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.