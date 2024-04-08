https://ria.ru/20240408/donos-1938542723.html

Правительство не поддержало проект о наказании для "серийных доносчиков"

Правительство не поддержало проект о наказании для "серийных доносчиков" - РИА Новости, 08.04.2024

Правительство не поддержало проект о наказании для "серийных доносчиков"

Правительство не поддержало законопроект о наказании за злоупотребление правом обращаться в госорганы, проект отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:02

2024-04-08T12:02

2024-04-08T14:36

общество

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владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект о наказании за злоупотребление правом обращаться в госорганы, проект отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в партии вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы. По его мнению, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. В проекте отзыва кабмина отмечается, что при подготовке законопроекта не учтено то, что право граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления является конституционным правом в соответствии со ст.33 Конституции РФ, а в законе "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" говорится о запрете преследования граждан в связи с поданными обращениями. "Таким образом, вводимое законопроектом регулирование создает прямые риски нарушения конституционных прав граждан и противоречит законодательству РФ", - говорится в документе. В кабмине указывают и на то, что законодательством РФ уже предусмотрены различные виды ответственности за злоупотребление правом обращаться в органы госвласти, в частности, за указание заведомо ложных сведений. "Законопроектом также не определены субъекты административной юрисдикции, уполномоченные возбуждать и рассматривать дела о проектируемом административном правонарушении, а также порядок реализации нового вида административного наказания", - говорится в отзыве.

https://ria.ru/20240110/donosy-1920533453.html

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общество, россия, владислав даванков, госдума рф