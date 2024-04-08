https://ria.ru/20240408/dolg-1938124947.html

Рекордное сокращение: Россия избавилась от ненужных долгов

Рекордное сокращение: Россия избавилась от ненужных долгов - РИА Новости, 08.04.2024

Рекордное сокращение: Россия избавилась от ненужных долгов

Внешний долг России — самый низкий с 2007-го. По отношению к ВВП у всех стран G7 показатели больше. Из-за санкций резко сократились займы за границей, хватает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

2024-04-08T15:14

экономика

россия

большая двадцатка

внешний долг

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Внешний долг России — самый низкий с 2007-го. По отношению к ВВП у всех стран G7 показатели больше. Из-за санкций резко сократились займы за границей, хватает внутренних кредитов. В сложившихся условиях полагаться приходится на свои силы.Безопасный уровеньОбщий госдолг по сравнению с 2022-м вырос на 2,775 триллиона рублей — до 25,595 триллиона. Это 15 процентов ВВП.Но внешний уменьшился на 17,7 процента — до 316,8 миллиарда долларов. Это минимум с 2007-го, тогда было 313,2 миллиарда, отмечается в годовом отчете Банка России. Снизилась задолженность многих отраслей экономики. Показатель банковского сектора (94,7 миллиарда) практически не изменился."Для финансовой устойчивости опасный уровень — 70-75 процентов ВВП. Важна и валютная структура: долги в иностранных деньгах более критичны, чем в национальных", — объясняет Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы "Механика финансов".Внутренние заимствованияНа внешний долг повлияли два фактора: санкции, из-за которых занимать за рубежом стало значительно сложнее, и погашение обязательств перед иностранными кредиторами.Как говорил ранее министр финансов Антон Силуанов, в ближайшие три года госдолг продолжит постепенно расти и достигнет 29,940 триллиона рублей к 2026-му. Однако для привлечения средств задействуют не международный валютный рынок, а внутренние займы — до 80 процентов."Уменьшение внешнего долга способствует повышению устойчивости экономики. Меньше риски рефинансирования обязательств, удорожания обслуживания из-за волатильности валютных курсов, нестабильности процентных ставок", — отмечает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве России.В стране достаточно крупный финансовый рынок, куда в случае необходимости Минфин может выйти с государственными облигациями. Так, в первом квартале разместили ОФЗ на 804,6 миллиарда рублей — немного больше, чем планировали.С другой стороны, есть и объективные минусы. В частности, внутренние заимствования могут быть ограниченными, а инфляционные ожидания и повышенная ключевая ставка заставляют Минфин занимать под более высокие проценты.При этом при ограниченной емкости внутреннего рынка низкий внешний долг не дает достаточно стимулов экономическому росту. Развитие инфраструктуры требует инвестиций, которые трудно обеспечить без доступа к международным капиталам.Есть где занятьТем не менее экономисты считают, что Россия в нынешних непростых условиях вполне справляется собственными силами. Помимо резидентов, гособлигации покупают и дружественные страны."Китай, Индия и некоторые государства Ближнего Востока продемонстрировали реальный системный интерес к финансированию нашей экономики. Они способны предложить альтернативные источники капитала для отечественных проектов", — говорит Вадим Петров, председатель правления ассоциации "Публичная дипломатия".С учетом того что в Стратегии национальной безопасности России задача ускорения темпов роста инвестиций увязана главным образом со стимулированием использования внутренних источников, скорее всего, в этом году тенденция снижения внешнего долга сохранится, добавляет Безсмертная.Важно и то, что уровень внешней задолженности должен соответствовать способности страны обслуживать ее без ущерба для экономической стабильности. А здесь, как подчеркивают эксперты, проблем у России не было ни в 2022-м, ни в 2023-м. Не предвидятся они и сейчас.В прошлом году замминистра финансов Ирина Окладникова сообщала, что Минфин, увеличивая госдолг, не превысит безопасный уровень — 20 процентов ВВП. Речь в первую очередь идет о внутренних заимствованиях. Внешние же и в 2024-м останутся небольшими.

https://ria.ru/20240119/dolg-1922377384.html

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

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экономика, россия, большая двадцатка, внешний долг