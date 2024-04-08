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Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/deti-1938490220.html
Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы
Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы - РИА Новости, 08.04.2024
Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы
Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:39
2024-04-08T08:39
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
костромская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской, Ивановской и Костромской областями, а также Республикой Башкирия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Около 10 тысяч наших детей уже находятся в других регионах. Спасибо всем, кто нам помогает справиться с этой сложной проблемой. В первую очередь, руководителям регионов. Потребность еще остаётся. Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области подчеркнул, что соглашение уже достигнуто с Республикой Северная Осетия-Алания. "Я надеюсь, что нашим детям понравится и природа, и культура с достопримечательностями, конечно, и новые друзья", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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общество, белгородская область, россия, костромская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Костромская область, Вячеслав Гладков
Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы

Гладков: около 10 тысяч детей из Белгородской области вывезли в другие регионы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области на железнодорожном вокзале в Тамбове
Дети из Белгородской области на железнодорожном вокзале в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дети из Белгородской области на железнодорожном вокзале в Тамбове
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской, Ивановской и Костромской областями, а также Республикой Башкирия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".
В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
«
"Около 10 тысяч наших детей уже находятся в других регионах. Спасибо всем, кто нам помогает справиться с этой сложной проблемой. В первую очередь, руководителям регионов. Потребность еще остаётся. Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава области подчеркнул, что соглашение уже достигнуто с Республикой Северная Осетия-Алания. "Я надеюсь, что нашим детям понравится и природа, и культура с достопримечательностями, конечно, и новые друзья", - добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРоссияКостромская областьВячеслав Гладков
 
 
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