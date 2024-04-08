Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы
Гладков: около 10 тысяч детей из Белгородской области вывезли в другие регионы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области на железнодорожном вокзале в Тамбове
Дети из Белгородской области на железнодорожном вокзале в Тамбове
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской, Ивановской и Костромской областями, а также Республикой Башкирия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".
В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
«
"Около 10 тысяч наших детей уже находятся в других регионах. Спасибо всем, кто нам помогает справиться с этой сложной проблемой. В первую очередь, руководителям регионов. Потребность еще остаётся. Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава области подчеркнул, что соглашение уже достигнуто с Республикой Северная Осетия-Алания. "Я надеюсь, что нашим детям понравится и природа, и культура с достопримечательностями, конечно, и новые друзья", - добавил Гладков.