https://ria.ru/20240408/deti-1938490220.html

Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы

Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы - РИА Новости, 08.04.2024

Из Белгородской области вывезли около десяти тысяч детей в другие регионы

Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:39

2024-04-08T08:39

2024-04-08T08:39

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

россия

костромская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Порядка 10 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, но вопрос о вывозе детей все еще актуален, ведутся переговоры с Псковской, Ивановской и Костромской областями, а также Республикой Башкирия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Около 10 тысяч наших детей уже находятся в других регионах. Спасибо всем, кто нам помогает справиться с этой сложной проблемой. В первую очередь, руководителям регионов. Потребность еще остаётся. Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области подчеркнул, что соглашение уже достигнуто с Республикой Северная Осетия-Алания. "Я надеюсь, что нашим детям понравится и природа, и культура с достопримечательностями, конечно, и новые друзья", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, россия, костромская область, вячеслав гладков