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В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода

В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода - РИА Новости, 08.04.2024

В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода

После обрушения путепровода в Смоленской области возбуждено дело о халатности, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:10

2024-04-08T22:10

2024-04-08T22:10

происшествия

жилье

вязьма

россия

смоленская область

обрушение путепровода в вязьме

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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. После обрушения путепровода в Смоленской области возбуждено дело о халатности, сообщила прокуратура региона. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. СУСК по региону ранее сообщало о возбуждении уголовного дела без обозначения статьи. "По факту обрушения мостового сооружения в городе Вязьме возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на личном контроле у прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна", - уточняется в Telegram-канале прокуратуры.

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