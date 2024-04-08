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В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода - РИА Новости, 08.04.2024
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22:10 08.04.2024
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В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода - РИА Новости, 08.04.2024
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода
После обрушения путепровода в Смоленской области возбуждено дело о халатности, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:10
2024-04-08T22:10
происшествия
жилье
вязьма
россия
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. После обрушения путепровода в Смоленской области возбуждено дело о халатности, сообщила прокуратура региона. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. СУСК по региону ранее сообщало о возбуждении уголовного дела без обозначения статьи. "По факту обрушения мостового сооружения в городе Вязьме возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на личном контроле у прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна", - уточняется в Telegram-канале прокуратуры.
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происшествия, жилье, вязьма, россия, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Жилье, Вязьма, Россия, Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода

В Смоленской области возбудили дело о халатности после обрушения путепровода

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. После обрушения путепровода в Смоленской области возбуждено дело о халатности, сообщила прокуратура региона.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. СУСК по региону ранее сообщало о возбуждении уголовного дела без обозначения статьи.
"По факту обрушения мостового сооружения в городе Вязьме возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на личном контроле у прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна", - уточняется в Telegram-канале прокуратуры.
 
ПроисшествияЖильеВязьмаРоссияСмоленская областьОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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