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В Орске начнут работы по проектированию новой дамбы

В Орске начнут работы по проектированию новой дамбы - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске начнут работы по проектированию новой дамбы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске начнутся работы по проектированию новой дамбы. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:18

2024-04-08T22:18

2024-04-08T22:27

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске начнутся работы по проектированию новой дамбы."Начнутся работы по проектированию новой дамбы", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области после встречи главы региона с инициативной группой жителей Орска.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

урал

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орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал, происшествия